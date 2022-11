Do ulic Budyšína, který leží jen několik málo desítek kilometrů od české hranice, vyrazilo v pondělí přibližně tisíc lidí. Na protivládní protest si sebou nevzali jen běžné transparenty, řada protestujících nesla také ruské vlajky a postavila se tak přímo na stranu státu, který Německo i Česko označily jako nepřátelské.

Po pondělních protestech podle Sächsische Zeitung policie vyšetřuje jedenáct incidentů, při kterých bylo porušeno shromažďovací právo. Jeden muž měl během demonstrace hajlovat, jeho případ si převzalo specializované policejní oddělení.

Drážďany hrají třetí ligu, jejich fanoušky ale zná celé Německo

Několik tisíc lidí se sešlo také v Drážďanech na Divadelním náměstí, sjeli se z mnoha regionů od severního Německa až po Bavorsko. Kromě jiného požadovali zastavení dodávek zbraní na Ukrajinu. „Dotýká se mne to. Je to mír, nebo válka. A pro mne je to jasně mír,“ řekl jeden z demonstrantů televizi MDR na dotaz, proč přišel. Při pochodu městem nechyběly dvojjazyčné nápisy v ruštině a němčině Mír s Ruskem, nebo Pryč z NATO. Vlály zde také červeno-bílo-černé říšské vlajky.

Babičky proti pravičákům

Na vedlejším Zámeckém náměstí se pak sešli pod názvem Srdce místo štvaní lidé, kteří se také obávají o budoucnost, ale odmítají se připojit k pravicovým extrémistům. K vidění zde byly transparenty jako Babičky proti pravičákům. Kromě toho zde také vlály vlajky pohrobka východoněmecké komunistické strany Levice.

Podle některých odborníků se nejedná o sociální protesty, ale o demonstrace rasistické. Neúčastní se jich lidé stižení chudobou, ale především střední třída. „Zažíváme novou kvalitu v krajně pravicové a rasistické mobilizaci," řekl pro SZ Franz Zobel z durynského poradenského centra pro oběti trestných činů.

Protivládních demonstrací v Sasku se účastní tisíce lidí. Někteří proti pomoci válkou zmítané Ukrajině protestují s ruskými či říšskými vlajkami.Zdroj: Profimedia

Jeho slova potvrzuje také nedávný protest v Drážďanech, který se měl oficiálně stavět za mír, demokracii a lidská práva. Jedním z podporovatelů ale byla i pravicově extrémistická organizace Svobodné Sasko. V sousední spolkové zemi tak vzniká koalice podobně smýšlejících uskupení Svobodné Sasko, Říšští občané a Alternativy pro Německo, která vyrostla právě na xenofobní a protiuprchlické rétorice.

Neobvyklé řešení. Dopravu v Drážďanech zachraňují československé tramvaje

Podle sociální psycholožky Pii Lamberty podobné demonstrace a nálady ve společnosti podněcují nejrůznější konspirační teorie a ruské dezinformační kampaně, které rozsévají, stejně jako v Česku, ve východním Německu zášť vůči uprchlíkům z Ukrajiny. „Koronavirová pandemie zanechala na lidech hluboké jizvy. Existují sociální mezery, které pravicoví extremisté znovu a znovu využívají,“ uvedla v Saských novinách.

V dnešní době víme často mnohem více o tom, co se děje na druhém konci světa, než co se děje těsně u našich hranic, v sousedních zemích České republiky. Proto jsme se rozhodli vám odlehčenou formou přinášet na tomto místě každou neděli zprávy o tom, co se děje „u sousedů“, tedy na Slovensku, v Polsku, Německu a Rakousku. Informovat vás budou lidé, kteří buď v daných zemích žijí, jako je Eliška Gáfriková na Slovensku, Martin Kratochvíl v Polsku, nebo působí u hranic, jako Alexandr Vanžura v Děčíně, nebo Iva Haghofer u rakouských hranic na jižní Moravě. Za inspiraci k vzniku rubriky děkujeme panu Vladimíru Majerovi. Občas přispěji středoevropským pohledem do rubriky i já, evropský editor Luboš Palata. Přejeme hezké nedělní počtení.