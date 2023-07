Protesty ve Francii proti kontroverzní důchodové reformě, která prodlužuje odchod do důchodu o dva roky na 64 letZdroj: Profimedia

2010, 2019-20, 2023 – dosud: Důchodová reforma

Každý stát má své nedotknutelné politické téma. Pro Čechy je to v posledních letech přidávání peněz důchodcům. „Pro Francouze je to věk odchodu do důchodu,“ řekl pro Al Jazeeru profesor na London School of Economics European Institute Nicholas Barr. Už přes třináct let se Francouzi snaží svými protesty zabránit zvýšení věku odchodu do důchodu. V jejich konání je zastřešuje odborová organizace CGT (Generální konfederace práce). Důchodové reformy ve Francii jsou nutné, jelikož k roku 2020 na jednoho penzistu vydělávalo pouze 1,7 pracujícího oproti 2,1 z roku 2000.

Velké demonstrace se konaly 5. prosince 2019, když se Macron snažil sjednotit důchodový plán z 42 individuálních na jeden jednotný. Ten měl zavést výpočetní systém důchodu, ve kterém si pracující kupuje body za 28 procent svého ročního platu.

CGT ho obvinila ze zvýhodňování bohatých. V následujících dnech se do Paříže dostavilo až 65 tisíc protestujících. Situace se vyhrotila natolik, že v ulicích zasahovalo šest tisíc policistů, zrušeny byly vlakové spoje okolo Paříže a uzavřena Eiffelova věž. Stejně jako Žluté vesty, i tyto demonstrace pozastavila až pandemie covidu.

Protesty se znovu rozjely v lednu letošního roku. Francouzská vláda protlačila důchodovou reformu přes parlament za použití 49.3 článku ústavy. I přes snahu opozice se dvakrát nepovedlo vyslovit vládě nedůvěru. Macron zákon podepsal, a tak se i přes odpor milionů lidí napříč Francií zvedl věk pro odchod do důchodu na 62 až 64 let z původních 60 až 62.