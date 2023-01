Cestu k organizovanému zločinu měl Matteo Messina Denaro předurčenou už od narození. Jeho otec, Francesco Messina Denaro přezdívaný Don Ciccio, byl totiž jedním z bossů italské mafie Cosa Nostry , který šéfoval teritoriu Castelvetrano. Svého syna ve čtrnácti letech naučil používat zbraň a zapojil ho do běžných aktivit klanu. Účast při všedních aktivitách mafie, by ale pro cestu vzhůru sama o sobě nestačila, a tak musel hoch učinit také něco velkého. Dokázal to vraždou konkurenčního bosse Vincenza Milazza a uškrcením jeho těhotné přítelkyně. Stoupání v hierarchii organizace mohlo začít.

Pod svá křídla ho pak na konci osmdesátých let vzala samotná hlava Cosa Nostry Salvatore Riina, a to i díky dobrým spojeneckým vztahům s rodinou Denarových. Boss se stal mladíkovým mentorem a zasvětil ho do všech tajů obávané sicilské mafie. Podle odborníků byl Matteo Riinovým zlatým hochem a také měl blízko k bratrům Gravianovým z Brancaccia.

„Kdyby se mi něco stalo, Matteo a Guiseppe (Graviano) o všem vědí,“ údajně podle BBC jednou prohlásil Riina, který se před italskými úřady skrýval třiadvacet let. Policie jej dopadla v lednu 1993 po bombových útocích, jejichž cílem se stali vysoce postavení soudci bojující s organizovaným zločinem v Itálii Giovanni Falcone a Paolo Borsellino. Cosa Nostra tímto činem proti sobě poštvala státní orgány, ty však nemohly tušit, jaké peklo následně rozpoutá zatčení šéfa mafie.

V teroristické kampani, kterou organizace v roce 1993 zahájila, hrál důležitou roli právě Matteo Messina Denaro. Výsledek znamenal stovky mrtvých včetně soudců, kněží a politiků. Zároveň se v té době jeden ze strůjců útoků na soudce Santino Di Matteo stal klíčovým svědkem v případu. Jako odplatu mu mafie unesla jeho jedenáctiletého syna, kterého následující dva roky týrala a mučila. Údajně to pak měl být právě Messina Denaro, který nakonec dal příkaz chlapce uškrtit a tělo vhodit do sudu s kyselinou, aby ho rodina nemohla pohřbít. Uvádí se však, že za rozkazem stál i další z bossů Giovanni Brusca.

Ať už to bylo jakkoliv, Denaro se potom stáhl do ústraní. Muž, který prohlásil, že sám zaplnil hřbitov, aby se pochlubil, kolik lidských životů má na svědomí, byl mazaný a boj se státem proto vedl z úkrytu. Úřady po něm pátraly, ale neúspěšně. Naposledy Denara před pondělním zatčením spatřily v Toskánsku v roce 1993, kdy před galerií Uffizi explodovala nálož v zaparkovaném vozidle značky Fiat. Zabila tři lidi, více jak čtyřicet jich zranila a poškodila neocenitelná umělecká díla.

Pátrání nepomohli ani obyvatelé města Castelvetrano či celé provincie Trapani. Ti byli totiž až příliš loajální synovi šéfa oblasti, který po smrti v roce 1996 přenechal své místo právě jemu. „Kdybyste se ptali, kde je, lidi by vám odpověděli, že je buď mrtvý, nebo někde v Trapani,“ sdělil autor Denarova životopisu Giacomo di Girolamo pro The Guardian. Podle něj mafián nemusel utíkat do zahraničí ani si stavět bunkr jako například šéfové kalábrijské ‘Ndranghety. „Na svém území byl chráněn,“ vysvětlil odborník.

Vyšetřovatelé popisují Mattea Messinu Denara, kterému se přezdívalo U Siccu - Hubeňour, jako bosse s vlastnostmi staré i nové mafie. „Stejně jako staří mafiáni vnímá mafii jako nadřazený status pro několik vyvolených, kteří jsou hodni cti. Pouští si k sobě jen vybrané, blízké lidi,“ prohlásila o něm v roce 2014 bývalá soudkyně a členka Direzione Nationale Antimafia (DNA) Teresa Principatová, jejíž vyjádření připomněl deník The Guardian. „Zároveň je taky moderní v tom, že je chamtivý a bezohledný. Zapojí se do jakéhokoli obchodu, který přinese zisk,“ dodala.

Podle odborníků na italskou a sicilskou mafii se prý o něm říkalo, že neměl kvality na to, být tradičním šéfem, třeba jako jeho otec. „Byl až příliš moderní. Neoženil se, ale měl dítě se svou přítelkyní. To bylo pro mafiánského bosse starého typu nemyslitelné,“ vysvětlil di Girolamo. Matteo navíc na rozdíl od svých předchůdců nelpěl na náboženských obřadech, byl spíš agnostik až ateista. Navíc působil velmi okázale. Liboval si v luxusních věcech, zejména měl rád drahé hodinky, oblečení a rychlá auta. K tomu měl mnoho milenek a propadl videohrám, díky čemuž si vysloužil další přezdívku - Diabolik, podle postavy z italských komiksů.

Své obří jmění získal zejména díky trvalému spojení s takzvanou šedou zónou, tedy díky koexistenci organizovaného zločinu s politikou a obchodem. Podle autora knihy Mafiánská republika Johna Dickieho je v této oblasti těžké odhadnout, jak moc mafiánští bossové do fungování podnikatelů či veřejných osob zasahují. Denarovo bohatství pocházelo z investic do energetiky a odpadů, rovněž úspěšně pronikl do místní samosprávy, aby získal kontrolu nad důležitými stavebními zakázkami. V této souvislosti The Guardian připomněl, že například před třemi lety policie zatkla podnikatele zabývajícího se stavbou větrných elektráren za to, že hledanému kriminálníkovi posílal peníze. Podle informací BBC Messina Denaro taky dohlížel na vydírání, nelegální skladování odpadu, praní špinavých peněz a obchod s drogami.

Experti však podle BBC zároveň dodávají, že mafie se vždy uměla přizpůsobit době. Po divokých devadesátkách a odchodu Denara do ústraní Cosa Nostra zcela změnila svůj postoj a stala se téměř neviditelnou. Také její obchodní transakce se nyní podle dostupných informací pohybují převážně v legální sféře. Členové mafie se však stále, aby dosáhli úspěchu, nebojí přinejmenším vyhrožovat násilím.

Dopaden po třiceti letech

O tom, jak byl Messina Denaro v hierarchii zločinecké organizace doopravdy významný, se vedou pře. Někteří tvrdí, že jej není možné považovat za absolutního šéfa. „Byl členem Komise, ale to je něco jiného,“ upozornila pro The Guardian Principatová. „Nikdy nepřevzal Palermo, ale zůstal regionálním bossem v Trapani,“ upřesnila. Dopadení kriminálníka však každopádně pro itálské úřady znamená velký úspěch.

Najít a zavřít Denara se přitom snažily už od roku 1993. V průběhu let se do pátracích akcí zapojily stovky policistů po celém světě. Podle hlášení jej v minulosti spatřili lidé od Venezuely po Nizozemsko. Série zatčení jemu blízkých osob, včetně jeho sestry Patrizie, vzbudila naději, že by ho mohli chytit, jenže nikdo ze zadržených nechtěl promluvit. „V průběhu let se kolem něj vytvořila jakási kouřová clona, kterou tvořila síť jemu loajálních lidí,“ řekl právník a profesor Mitja Gialuz z univerzity LUISS v Římě pro BBC. V roce 2002 byl hledaný mafián za sérii vražd odsouzen v nepřítomnosti.

Policie pak více než deset let pronásledovala všechny, kdo byli podezřelí, že Messinu Denara chrání nebo mu pomáhají. Vyšetřovatelé zatkli více než sto lidí a zabavili podniky v hodnotě přes 150 milionů eur. „To postupně oslabilo jeho síť a nakonec ho učinilo zranitelnějším,“ řekl BBC generál speciálního útvaru ROS karabiníků Teo Luzi.

Důležitou stopu nakonec zajistilo policistům odposlouchávání Denarových příbuzných. Jeho známí si sice uvědomovali, že mají napíchnuté domácnosti, přesto se však nevyhýbali obecným rozhovorům o lidech s rakovinou a operacích rakoviny. Kriminalisté přitom již dříve zaznamenali zvěsti, že je Denaro nemocný. Tyto odposlechy v kombinaci s monitorováním internetových vyhledávání na téma Crohnova choroba a rakovina jater přivedly vyšetřovatele k domněnce, že mafiánský boss vyhledává léčbu. Následně shromáždili údaje o všech mužských pacientech s rakovinou narozených v roce 1962 v okolí Trapani a zjistili si detaily o jejich životech. Tím zúžili pátrání nejdřív na deset podezřelých, poté na pět. Zaujalo je hlavně jméno Andrea Bonafede, což měl být synovec zesnulého mafiánského bosse Leonarda Bonafedeho.

Tento muž měl v Palermu dvakrát podstoupit operaci, a to v letech 2020 a 2021. Jenže na základě trasování polohy mobilu policisté zjistili, že skutečný Bonafede se tou dobou nacházel daleko od sicilského hlavního města. Když se tedy dozvěděli, že údajný Bonafede má letos v lednu podstoupit chemoterapii na klinice La Maddalena, věděli, že je to jejich šance. V pondělí ráno obklíčilo nemocnici více než sto příslušníků ozbrojených sil.

Hledaný Messina Denaro šel zrovna do kavárny, když si všiml, že se něco děje. Chtěl se otočit, ale spatřil další policisty uzavírající ulici. Útěk následně ani nezkoušel. Když k němu jeden ze strážců zákona přistoupil a zeptal se ho na jméno, mafiánský boss nelhal. „Vy víte, kdo jsem. Jsem Matteo Messina Denaro,“ odpověděl podle BBC s odkazem na výpověď zasahujícího policejního sboru. Každý si oddechl, že se zatýkání obešlo bez krveprolití, ačkoliv měl masový vrah na svědomí spousty lidských životů. Plukovník Lucio Arcidiacono řekl italské televizi TGcom24, že jej pronásledoval osm let a pocítil obří nával emocí, když ho uviděl na vlastní oči.

Policisté následně odvezli údajně zdvořilého a málomluvného mafiánského šéfa na nedaleké letiště, odkud jej vojenským letadlem převezli do přísně střežené věznice v L'Aquile v centrálním regionu Abruzzo.

Život v naprostém utajení

Média si po úspěšném policejním zákroku začala pokládat otázku, co k dopadení nejhledanějšího muže Itálie vedlo. Mnozí předpokládali, že jej udali jeho spolupracovníci, pro které už nemocný boss nebyl užitečný. To však dle BBC vyšetřovatelé na tiskové konferenci popřeli. Místo toho uvedli, že při zužování okruhu podezřelých kombinovali staré vyšetřovací metody s moderními technologiemi, čímž měli na mysli odposlechy, trasování digitálních zařízení, porovnávání snímků z kamerových systémů ve městech a tak podobně. Deník The Guardian také uvedl, že podle některých se nemocný Denaro nechal chytit schválně, aby mohl své dny ukončit v nemocnici. Tuto tezi ale nikdo nepotvrdil.

Nyní se také objevují nové informace o tom, jak se mafiánovi dařilo před úřady třicet let skrývat. Denaro bydlel v nenápadném domě v Campobello di Mazara, které se nachází 116 kilometrů od Palerma a pouhých osm kilometrů od jeho rodiště Castelvetrana. Jeden ze sousedů italské televizi řekl, že se s mužem často vídal a zdravil. Podle prvních zpráv policie v úkrytu nenašla žádné zbraně. Místo toho zde však byly luxusní parfémy, drahý nábytek a značkové oblečení, což jen dokázalo Denarovu zálibu v luxusních věcech. Stanice Sky News uvedla, že při zatčení měl údajně na ruce hodinky v hodnotě 35 tisíc eur.

Navzdory tomu ale musel mafián žít nesmírně obezřetně. „Každý svůj krok musel propočítat,“ uvedl podle BBC profesor Gialuz. Dodal, že k zatčení sice přispělo sledování internetových vyhledávačů Denarových spolupracovníků, že by ale sám boss někdy používal moderná technologie je podle něj kvůli riziku zanechání digitálních stop nepravděpodobné. „Vrátil se k téměř primitivnímu způsobu života. Musel vést sofistikovaný tajný kód komunikace se svým okolím,“ vysvětlil specialista na organizovaný zločin Gialuz.

Osud Cosa Nostry

Nyní je osud sicilské Cosa Nostry nejistý. Profesorka kriminologie na Essexské univerzitě Anna Sergiová řekla BBC, že přežití organizace bez jejího mytologického šéfa, který se stal symbolem odolnosti mafie, je nejisté. A o síle Cosy Nostry pochybují i další. Pro Sky News například někteří odborníci uvedli, že momentálně nežijí žádní velcí šéfové, kteří by mohli vystoupit a nahradit velikány jako bylo Messina Denaro nebo Riina.

Zůstává ovšem také otázkou, zda Denaro bude mít vliv na Cosa Nostru i za mřížemi. Jeho mentor Salvatore Riina až do své smrti řídil zločinecký syndikát, zatímco si odpykával trest. Deník The Guardian napsal, že podle bývalé soudkyně Principatové vše bude záviset na Denarově zdravotním stavu.

Jisté je jedno. Itálii nyní čeká dlouhý soudní proces.