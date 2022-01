Evropské prvenství. Očkování proti covidu bude v Rakousku od února povinné

Před pár dny si Slováci do slovníčku museli přidat novou zkratku – OP+. V podstatě dosavadní opatření zpřísnila, neboť ty provozy, které k ní byly přiřazeny, už mohou pouštět pouze lidi očkované třemi dávkami, nebo osoby naočkované alespoň dvěma dávkami a navrch s negativním testem či dokladem o překonání covidu. K tomu ještě přibyla zpráva, že v určitých situacích budou i venku nově povinné respirátory, roušky už stačit nebudou.

Jenže protikoronavirová opatření se na Slovensku mění rychleji, než figurky na pražském orloji. A tak k překvapení všech tento týden dosavadní zpřísňování pravidel, lemované omikronovými výstrahami, doplnilo nečekané uvolnění. Mnohé to zaskočilo.

„U nás doma už asi na omikron kašlou, stejně přijde, takže se mu to rozhodli asi usnadnit,“ žertoval Deníkem oslovený student Daniel, který se právě vracel domů z Brna, kde studuje.

Ve zkratce, nová opatření v podstatě znamenají, že otevřeno mohou mít plošně všechny obchody i služby. „Plošně se otevírají koupaliště v režimu OP, wellness a akvaparky v režimu OP+, otevírají se všechny doteď uzavřené služby v režimu OP a rozšiřuje se seznam provozoven, které mohou mít otevřeno v režimu základ – prodejny oděvů a obuvi, kancelářské a školské potřeby,“ stojí na stránkách Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky. Navíc nová vyhláška zrušila třeba kapacitní omezení v restauracích.

Promoř se, kdo můžeš

Slováky uvolnění těší. A zvláště ty, kteří nejsou očkovaní. Mnohým je totiž jasné, že se teď dostanou do jakékoliv provozovny. Samozřejmě existují místa, kde poctivě lidem při vstupu kontrolovali Green Passy, což je obdoba české tečky. Ovšem šlo spíše o provozy takzvaně „na očích“ – třeba velká bratislavská nákupní centra, nebo v menších městech služby spadající právě pod městskou samosprávu.

U těch menších spíše spoléhali na to, že kontrola jednoduše nedorazí. „Když jsem měla mít zavřeno, měla jsem zavřeno. To bych neriskovala. Ale teď, kdy už mohu mít otevřeno, beru všechny své zákaznice, a OP neřeším. Proč já mám být za tu zlou a vyhazovat dlouholetou klientku? Neberu ale nikoho, kdo zjevně kašle a smrká, to je nezodpovědnost takhle v této situaci chodit,“ přiznává třeba kosmetička z menšího západoslovenského města, která ale odmítla zveřejnit jméno z obavy z možných komplikací v podnikání.

A tak zatímco Slovensko láme rekordy v počtu nových případů koronaviru a média upozorňují, že omikron začíná řádit ve velkém, lidé se vrhají do znovuotevřených provozoven.

