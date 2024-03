Jeho Cestovní kancelář Topinka dlouhodobě nabízí i tábory v chorvatském Biogradu na Moru. „Biograd je malebné přímořské městečko s množstvím kaváren, restaurací, obchůdků. Na pláži nechybí vodní tobogan a další zábavné atrakce. Cena za deset dní se pohybuje od 10990 do 11990 korun. O tento tábor je stále velký zájem,“ uvedl.

Podle něj se občas stává, že rodina využije právě letní tábory v Chorvatsku k naplánování své dovolené na Jadranu. „Stává se občas že si zde rodiče vyzvednou děti, když končí tábor a oni pokračují dál v Chorvatsku na dovolenou. Je to tak deset případů ročně,“ doplnil Topinka.

Stejnou zkušenost mají i v cestovní kanceláři Sindibád, která vozí děti na tábor na ostrov Istria. Pobyty na deset dní jsou u ní k mání od 10970 do 12970 korun.

Na co si dát pozor

Vzrůstající zájem o letní tábory v Chorvatsku potvrzují zástupci Asociace cestovních kanceláří České republiky. „Chorvatsko bylo jednou z prvních otevřených destinací po covidu a bylo proto přirozené, že tam zamířily i letní tábory. Rok od roku jich přibývá. Mírně se mění jejich struktura a délka pobytu. Zkracují se a stávají se více pobytovými než aktivními. Věřím ale, že se trend otočí a pobyty více naváží na tradici zážitkových táborů,“ uvedl mluvčí asociace Jan Papež

Znáte chorvatská „nej“?

(Ne)známá prvenství Chorvatska: Krojová minisukně, nadváha i nejmenší město

Při výběru tábora lidem doporučil se před nákupem přesvědčit o tom, zda pořadatel je legální subjekt a velmi pečlivě prověřit, co je a co není v ceně a jak se organizuje doprava a jak děti bydlí. „Rodiče by také neměli by zapomenout na dobré a kvalitní pojištění a prověření personálního obsazení vedoucích a doprovodu,“ doplnil Papež.

V České republice mohou děti vyrazit i na mnohem levnější tábory. Jedná se o pobyty organizací spadajících pod Českou radu dětí a mládeže. Například České astronomické společnosti, Junáka či Pionýra. „Tábor je u nás vrcholem činnosti daného oddílu a v průměru se ceny pohybují do tří tisíc korun,“ informovala mluvčí rady Soňa Polak.