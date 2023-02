Deutschlandticket vyjde měsíčně v přepočtu na přibližně 1200 korun, umožní neomezené cestování po Německu a navazuje na oblíbenou devítieurovou jízdenku z loňského léta. Ta dokázala velmi výrazně zvýšit zájem o cestování veřejnou dopravou, především vlaky. „Bude tak možné jezdit po celém Německu bez složité tarifové struktury,“ řekl spolkový ministr dopravy Volker Wissing.

Naráží tak na jednu z největších složitostí cestování po Německu, kterou jsou desítky nejrůznějších dopravních tarifů jednotlivých dopravních svazů. Jen na severní hranici Česka s Německem platí hned dva. V okolí Labe je to VVO, v okolí Žitavu v sousedství Libereckého kraje je to dopravní svaz ZVON.

Nová celostátní jízdenka začne platit od 1. května, za 49 € si ji bude možné pořídit již od 3. dubna. Nebude ale v papírové podobě, bude si ji pouze možné nahrát do aplikace. Původně měla vejít nová jízdenka v platnost výrazně dříve, bylo ale nutné vyřešit spory ohledně jejího financování. Nakonec se spolková vláda dohodla s jednotlivými spolkovými zeměmi, že se o náklady podělí.

Odhadované náklady jsou tři miliardy euro, tedy více než 70 miliard korun. Federální i zemské vlády si od nové jízdenky slibují nejen to, že lidé ušetří peníze za dopravu, ale také že budou více upřednostňovat tu veřejnou na úkor individuální.

Podobná jízdenka platí již od podzimu 2021 v Rakousku. Za tu dobu si ji pořídilo v zemi, která má přibližně stejně obyvatel jako Česko, více než 200 tisíc lidí. Rakouské ministerstvo ochrany klimatu, průmyslu, životního prostředí a dopravy přitom očekávalo zájem přibližně poloviční. Jízdenka za 1095 euro umožňuje celoroční neomezené cestování po celém Rakousku. Podle ministryně Leonore Gewessler Rakousko získá z každého investovaného eura tři.

Zcela opačnou cestou se vydali politici rozhodující o veřejné dopravě v Česku. Například České dráhy zdražily s novým grafikonem o 16 procent, nové ceny platí od poloviny loňského prosince. Podobným směrem zamířili také zadavatelé regionální dopravy. Například integrovaný systém Doprava Ústeckého kraje zdražil od začátku roku 2023 o průměrných 23 procent, na jižní Moravě si pak od března připlatí v porovnání se současným jízdným o téměř pětinu víc. Dopravci i objednatelé dopravy argumentují vysokou inflací, prudce rostoucími cenami energií a zdražováním paliv.

