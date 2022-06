Peklo začali zažívat rodiče poté, co se jejich mentálně handicapovaný osmiletý syn, jehož jméno média uvádí pouze jako Joe, ztratil sedmnáctého června ze zahrady jejich rodinného domku v německém městě Oldenburg. Okamžitě bylo spuštěno rozsáhlé policejní pátrání, chlapce se však podařilo najít až po osmi dnech. „Náhodný kolemjdoucí tehdy uslyšel zvuky, které vycházely z kanalizace,“ nastiňuje BBC .

Znásilnil ji a držel v bytě. Žena si zachránila život objednávkou jídla

Kanalizační poklop, odkud byl Joe slyšet, se nacházel zhruba dvě stě metrů od chlapcova bydliště. „Když na místo dorazili záchranáři, Joea našli na dně kanálu. Do šachty vlezl hasič a chlapce vytáhl,“ uvádí stanice Sky News.

Navzdory osmi dnům v kanalizaci vyvázl chlapec relativně v pořádku. „Dítě bylo převezeno do nemocnice. Bylo podchlazené, ale jinak nemělo žádná vážná zranění,“ píše stanice Sky News. Otec chlapce následně řekl reportérům, že vzhledem k okolnostem se jeho synovi daří dobře.

Der kleine Joe lebt und ist jetzt in Sicherheit - viele Fragen bleiben vorerst ungeklärt. Mehr Infos: https://t.co/3Ar3l3bFve pic.twitter.com/0x8JUn1rtk — NDR Niedersachsen (@NDRnds) June 25, 2022

V den nalezení chlapce, tedy v sobotu, německá policie zveřejnila zprávu, že se Joe našel. Tento týden v úterý pak zástupci policie uvedli, že po prvotním prozkoumání případu se zdá, že chlapec se do kanalizace dostal sám. „Je možné, že vlezl do betonové kanalizační roury, a jí se dostal do rozvětveného kanalizačního systému a prolézal jednotlivými tunely,“ nastínil mluvčí německé policie Stephan Klatte.

Nezodpovězené otázky

Jak ovšem připomíná německá stanice NDR, policie stále prověřuje i verzi, že za Joeovým zmizením stálo cizí zavinění. „Se svou váhou by totiž nebyl schopný sám nadzvednout kanalizační poklop a do kanalizace vlézt tímto způsobem,“ uvádí NDR.

Zatímco v některých dostatečně velkých rourách se chlapec mohl i postavit, jinými, s průměrem šedesát centimetrů, se musel plazit. Čím více postupoval v labyrintu potrubí, tím více ztrácel orientaci.

Neuvěřitelný příběh. Dva malí bratři přežili v pralese měsíc, našli je náhodou

Policisté nyní při vyšetřování události využívají roboty s kamerami, kteří procházejí kanalizačním systémem. „Potrubí jsou v některých místech tak úzká, že by se jimi neprotáhl žádný dospělý,“ popisuje stanice NDR.

Osmiletého chlapce vzhledem k traumatu, který si ze zážitku odnesl, policisté ještě nevyslechli. „Vzhledem k jeho mentálnímu postižení ovšem není jasné, zda jeho výpověď vnese do případu více světla,“ připomíná NDR.

Kolem případu je totiž stále množství nejasností. Třeba proč Joea neucítili policejní psi, kteří okolí jeho bydliště důsledně prohledávali, nebo jak se mohl dostat k pitné vodě, díky které zůstal naživu. „Tuto záhadu by ale vysvělovalo, že byl nalezen v odtoku dešťové vody, a tím pádem měl přístup k tekutině,“ komentuje NDR.