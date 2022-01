Čtyřletý Dean Verberckmoese byl pohřešovaný celkem pět dní.

Poté, co se policisté začali obávat, že pár překročil hranice, pátrali ještě usilovněji. Holandská a belgická policie pak společnými silami během pondělní noci našla mrtvého chlapce v provincii Zeeland v Holandsku, asi sto dvacet kilometrů od města, kde zatkli podezřelého. „V pondělí večer vyšetřování ukázalo na možné místo činu. Do pátrání se zapojila i policejní helikoptéra,“ okomentovala vyšetřování místní policie.

Tělo bez života policisté našli na uměle vytvořeném ostrově Neeltje Jans, který je součástí protipovodňové hráze Oosterschelde a je velmi oblíbený u holandských turistů. Pravděpodobně se údajně také jedná o místo činu.

Zadržený De K byl už v roce 2010 odsouzený na deset let ve vězení za týrání dvouletého dítěte, které vedlo až k jeho smrti. Za mřížemi byl osm let a jeho původně desetiletý trest mu skončil v roce 2018.

Matka malého Deana Elke Verberckmoesová znala muže jako přítele její kamarádky. Pár pravidelně hlídal čtyřletého Deana i jeho mladší sestru a obě děti se k nim vždy těšily. „Říkaly, že vždy, když je hlídal Dave, tak se s ním poflakovaly a hrály hry,“ sdělila.

K páru na hlídání musel Dean proto, že byl po malém lékařském zákroku a jeho matka ho kvůli vlastním zdravotním problémům hlídat nemohla. Podle dohody měla chlapce partnerka De K dovézt k chlapcově babičce. Pár ale trval na tom, aby zůstal ještě jednu noc. Datum jeho návratu se tedy posunulo na pátek.

Když si ovšem chtěla Verberckmoesová syna v pátek vyzvednout, nevěřila vlastním očím. „Když jsem v pátek večer přijela k matce tak jsem zjistila, že tam Dean pořád není. Byla jsem úplně vytočená,“ řekla.

The remains of Dean Verberckmoes, a 4-year-old Belgian boy, who disappeared last week have been found in the Netherlands, Dutch police announced.