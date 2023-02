Do Německa zamířil milion uprchlíků z Ukrajiny. Mají pro ně byty

Hrdinka jedné z reportáží Luboše Palaty z Ukrajiny, které jsme v minulých dnech publikovali v Deníku, Anastasia z Chersonu, odešla z Ukrajiny s dětmi a sestřenicí ne do Česka, přes které jela, ale do Německa. Ve Spolkové republice je už dnes dvojnásobně více ukrajinských běženců, než v Česku. „Dostaneme tam k dispozici byt 4 plus jedna,“ říká Anastasia o tom, proč zamířila do východoněmeckého Zwickau v Sasku.

Anastasia a rodinou ve svém novém bytě ve Zwickau | Foto: se svolením Anastasie