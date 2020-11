Sídlo evropského parlamentu ve Štrasburku, kde se podle unijních smluv koná dvanáct plenárních zasedání ročně, začíná být v době boje s globálním oteplováním vedle velké finanční náročnosti i ekologickým problémem.

Budova Evropského parlamentu ve Štrasburku. | Foto: DENÍK/Alena Kaňková

Nejde to jinak, je to v základních smlouvách Evropské unie, tak byly v minulých letech odráženy všechny námitky proti tomu, že Evropský parlament dvanáctkrát ročně zasedal ve francouzském Štrasburku. To dvanáctkrát ročně znamenalo stěhování stovek europoslanců a tisícovek úředníků a dalších zaměstnanců europarlamentu, včetně části vozového parku a řidičů.