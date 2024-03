Neúnosné dopravní zácpy mezi Splitem a Omišem v letních měsících má zmírnit nový most a obchvat. Chorvati však řadu projektů, na které čekají i čeští turisté, tento rok nestihnou dokončit. Deník zjišťoval novinky na jadranských silnicích a dálnicích.

Deník zjišťoval novinky na jadranských silnicích a dálnicích. Přečtěte si článek | Foto: Deník/Přemysl Spěvák

Jadranská magistrála v Dalmácii je v sezoně plně vytížená. Ulevit provozu mezi Splitem a Omišem by mělo částečné svedení dopravy o něco dál od pobřeží do vnitrozemí. Čeká se na dokončení projektu, jehož stěžejní součástí bylo připojení nového mostu přes řeku Cetinu v Omiši už před rokem.

„Zprovoznění obchvatu Omiše je plánováno na květen, to znamená, že bude v provozu během aktuální turistické sezony,“ řekla Deníku Andrea Vrsaljko z Hrvatske autoceste (obdoba českého Ředitelství silnic a dálnic).

Most je součástí trasy obchvatu odvádějícího tranzitní dopravu mimo centrum. Zkrátí cestu dovolenkářům i místním. „Stavba je důležitým krokem k výstavbě silnice, která omezí neúnosné dopravní zácpy panující v letních měsících na jadranské magistrále v této části Dalmácie,“ napsal jadranský portál morski.hr.

Tranzit povede do vnitrozemí přes státní silnici Gata - Zvečanje - Blato na Cetini a od Omiše do Splitu na okresní silnici přes Tugar, Srinjin a Žrnovnicu do Stobreče. Místní obyvatelé mají podle chorvatských médií velké obavy, jak regionální cesty zvládnou přesměrování dopravy.

Samotný most je dlouhý 220 metrů, zasazený 70 metrů nad řekou propojuje tunely ve skalním masivu. Krásná podívaná to je z leteckých záběrů, ale může se stát atrakcí také pro turisty - při raftingu na řece Cetině.

S megastavbou Pelješackého mostu otevřeného v jižní Dalmácii před dvěma lety se nicméně velikostně nedá srovnat. Ten je s délkou 2,4 kilometru jedním z největších mostů v Evropě. Zkracuje cestu na státní silnici D8.

Další stavby

Už na loni podzim Chorvati otevřeli jednu z nejdražších silnic v zemi. Na Istrii. Tříkilometrový úsek mezi uzlem Škurinje na rijeckém okruhu a plánovaným kontejnerovým terminálem Zagrebačka obala v západní části města Rijeka vede z velké části pod zemí nebo ve vzduchu, tedy přes mosty a tunely. Podle deníku Dnevnik stál kilometr silnice v přepočtu více než půl miliardy korun.

Co se týká nových dálnic v Chorvatsku, mají ale letos čeští řidiči smůlu. „Žádné rozdělané projekty do startu turistické sezony neotevřeme,“ informovala Vrsaljko z Hrvatske autoceste.

Například stavba nové rychlostní silnice mezi důležitým letištěm v Čilipi a Dubrovníkem se protáhne. Kvůli odporu místních. S Dubrovníkem dvacet kilometrů vzdálené letiště nyní spojuje silnice, která v turistické sezoně už nedostačuje. Severněji u pobřeží v regionu Kvarner se také připravuje nový úsek. „Dálnice vznikne v oblasti Novi Vinodolski a Crikvenica, ale letos ještě nebude hotová,“ upozornila Vrsaljko.

Turisté mířící do centra hlavního města Záhřeb si pak musejí dát pozor na kolony kvůli půlroční opravě důležitého takzvaného Jadranského mostu. Začala nedávno a podle webu Danas.hr práce potrvají i během letní sezony.

Vedení města plánuje postupně opravit všechny mosty přes řeku Sávu. „Musí být odolné vůči případnému ničivému zemětřesení. Mohlo by se totiž stát, že po otřesech zůstane část Záhřebu odříznuta od světa. To nesmíme dopustit,“ vysvětlil záhřebský starosta Tomislav Tomaševič. Části Chorvatska jsou seizmicky aktivní a i poměrně silnější otřesy tam nejsou neobvyklé.