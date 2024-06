Při toulkách přírodou, popřípadě při ranním vstávání v kempu, můžete v Chorvatsku narazit na nezvaného návštěvníka v podobě štíra, známého také jako škorpion. Dobrou zprávou je, že i když jsou chorvatští štíři jedovatí, nepředstavují nebezpečí pro život a zdraví. Mají slabý jed, přesto jejich kousnutí může způsobit bolest, pálení, zarudnutí, otok a svědění.

V Chorvatsku můžete narazit i na štíra. | Foto: Shutterstock

Podle vedoucího Katedry biologie Přírodovědecké fakulty Univerzity Hradec Králové Petra Bogusche není balkánská země místem s velkým výskytem škorpionů, protože zde žije pouze jeden rod, a to Euscorpius.

„Tito štíři jsou malí, dorůstají velikosti kolem pěti centimetrů, mají hnědou barvu a nejsou agresivní,“ uvedl Bogusch.

V Evropě se vyskytují čtyři skupiny štírů, avšak většina z nich je omezená na jižní část kontinentu, jako je jižní Španělsko, Portugalsko, Řecko, Bulharsko a Turecko. Do Chorvatska zasahuje pouze rod Euscorpius.

Škorpioni jsou v Chorvatsku rozšíření po celém jeho území. „Můžete je občas potkat, ale nejsou koncentrovaní na jednom místě. Obvykle jsou aktivní v noci a ráno se schovávají do různých úkrytů, což může způsobit, že vlezou například do bot. Pokud si poté nasadíte botu s ukrytým štírem a zmáčknete ho, může vás bodnout. Bodnutí je však slabší než bodnutí včelou a většinou způsobí pouze mírný otok. Lidé alergičtí na včelí nebo vosí jed by měli být opatrní, protože mohou mít podobné alergické reakce i na štíří jed,“ doplnil Bogusch.

Ponožky jako zábrana

Podle něj nejsou štíři agresivní a aby vás bodli, museli byste je chytit do ruky a nešetrně s nimi zacházet. Štíři se snaží před člověkem spíše utéct nebo schovat. „Štíři nesedí na cestě. Jsou vždycky někde pod kamenem. Místa, kde štíři jsou, jsou většinou kempy, protože tam je to otevřené, zarostlé, jsou tam kameny. Ale není jich tam moc a rozhodně tam nejsou po desítkách. Štíři jsou spíše samotáři. A pokud zaleze do boty jeden, druhý za ním většinou nejde. Když tedy k večeru uléháte a sundáte si boty, přetáhněte přes ně ponožky, aby se zabránilo vstupu nevítaných návštěvníků,“ poradil biolog.

Při cestách po jižních státech však mohou cestovatelé narazit na zrádnější štíry než v Chorvatsku. „Na jihu Evropy, zejména v Řecku, žije rod Mesobuthus, jehož jed je poměrně silný, a štíři tohoto rodu mohou dosahovat velikosti až deset centimetrů. Tento druh má rád otevřená místa a stepi, a pokud cestujete po horách u pobřeží, můžete se s ním setkat. Nicméně štíři se přes den schovávají pod kameny a vylézají v noci, takže pravděpodobnost setkání je během dne nízká,“ informoval Bogusch.

A kdo bude mít štěstí, může při svých toulkách po jihu Evropy spatřit i štíry rodu Lurus. „To je opravdu velmi vzácný štír, a kdo jej potká, může se považovat za šťastlivce. Je to opravdu pěkný štír švestkové barvy, který se však vyskytuje hlavně v lesích pod kmeny a v trouchnivém dřevě,“ přiblížil biolog.

Ránu nevysávejte ústy

A co dělat, když přeci jen škorpion bodne? S tím radí stránky ministerstva zahraničí. „Když máte k dispozici studenou vodu, polijte si s ní štípanec, abyste zmírnili otok. Nikdy nelijte na ranku horkou vodu. Ta by totiž zapříčinila rychlejší proudění krve a roznesení jedu dále po těle. Také nikdy ránu nevysávejte. Nevíte, jak silný jed máte v krvi, a rozhodně by nebylo dobré, aby se vám dostal také do úst,“ stojí na webu ministerstva.