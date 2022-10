Co se děje v Německu.Zdroj: DeníkNa výjezdy fanoušků Dynama se připravují policisté prakticky v každém městě, do kterého zamíří. Nejinak tomu bylo i v Bayreuthu v sobotu 1. října. Někteří příznivci Dynama ale nebyli spokojeni s remízou a pustili se do řádění.

Za oběť jim padly budky s občerstvením nebo toalety přímo na stadionu, cestou zpátky domů zdemolovaly část vlaku. Zranili čtrnáct policistů a napadli i fotografa. Škoda se vyšplhala na nejméně 50 tisíc euro, tedy přibližně 1,25 milionu korun.

Neobvyklé řešení. Dopravu v Drážďanech zachraňují československé tramvaje

„Zničené záchody, bufety nebo dokonce kompletně rozebrané vlakové kupé nemají absolutně nic společného s naší představou kultury fanoušků v SG Dynamo Dresden,“ odsoudil tvrdě na sociálních sítích běsnění některých fanoušků saského týmu fanklub K-Block pojmenovaný podle proslulé tribuny stadionu Rudolfa Harbiga.

Ozval se také saský ministr vnitra Armin Schuster, že by opakování podobných problémů mohlo mít dopad na klub.

Klub to řeší

Šokující řádění fanoušků nenechalo na reakci dlouho čekat. Na nejbližší venkovní utkání v Essenu získají vstupenky do sektoru hostí pouze členové klubu. „Společně s městem Drážďany a provozovatelem stadionu mají být sledovací kamery převedeny z analogové na digitální a má se zkontrolovat přiřazení pracovních karet,“ uvedl deník Sächsische Zeitung. Kromě toho klub prověří všechny pracovní karty a lidé podílející se na bezpečnosti na Rudolf-Harbig-Stadion budou společně s policií zapojeni do jedné pracovní skupiny.

Vedení klubu chce dále jednat s fanklubem, kterému navrhuje i určitou formu samosprávy. To by se mělo projednat na počátku příštího týdne. „Nic není tabu,“ řekl podle SZ jednatel Dynama Drážďany Jürgen Wehlend.

AfD, Pegida, hooligans

Drážďanští "fanoušci" jsou mnohdy spojovaní s neonacistickou scénou, které se především v bývalém východním Německu, stejně jako dalším extrémistům, daří. Svědčí o tom i to, že právě v Drážďanech vzniklo protiimigrantské hnutí Pegida, v Sasku pak má protiimigrační AfD největší podporu. Patrné je to především v okresech u českých hranic.

Německé Labe: Atomové elektrárny, hory uhlí a lesy větrníků

Jejich řádění má i negativní dopad přímo na klub. Například před deseti lety bylo Dynamo vyloučeno z německého poháru poté, co hooligans předvedli své rasistické a násilnické „umění“ při zápase v Hannoveru. Tehdy se jich zastala například tehdejší předsedkyně postkomunistické strany Levice Katja Kipping.

Jako by fanoušci přitom byli nepoučitelní. Stejný trest totiž Dynamo dostalo i o rok dříve, po odvolání jej svaz změnil na pokutu 100 tisíc euro a uzavření stadionu na jedno utkání, tehdy ve druhé lize. V roce 2008 pak vykopali po prohře s Paderbornem přímo na hřišti jedenáct hrobů a vztyčili jedenáct křížů.

