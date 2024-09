Podle DPA je Carolabrücke jedním z důležitých dopravních mostů ve východoněmeckém městě. Drážďanští hasiči uvedli, že most se zřítil v délce 100 metrů.

Poškozena byla i dvě potrubí pro rozvod teplé vody. „Na celém území města momentálně nefunguje dálkové vytápění,“ potvrdili hasiči. Kvůli vytékající vodě byly zcela zaplaveny části nábřežní ulice Terrassenufer. Výpadek dodávek tepla by mohl trvat celý den, provozovatel ale intenzivně pracuje na vyřešení problému.

Podle dosavadních zjištění si neštěstí nevyžádalo žádná zranění. Drážďanský dopravní podnik uvedl, že po mostě zrovna nejela žádná tramvaj, poslední přes něj projela 18 minut před zřícením. Po mostě přitom jezdí ve všední dny i v noci každou hodinu tramvajové linky 3 a 7.

Zřícení, které se odehrálo kolem 3:00, postihlo jižní polovinu mostu. Podle hasičů se i na předmostí na straně drážďanského starého města vytvořila metrová trhlina.

Rozsah poškození experti zjišťovali s pomocí dronů.

Policie nepředpokládá, že by se most zřítil cizím zaviněním. Policisté byli na místě záhy po kolapsu uprostřed noci.

Hasiči se obávají, že by se mohly zřítit i další části silně poškozeného mostu. „Počítáme s tím, že by se mohly zřítit další části mostu,“ řekl ráno mluvčí hasičů a znovu vyzval lidi, aby se k mostu nepřibližovali. U mostu a na mostě by podle něj mohli přijít o život.

| Video: Youtube

Příčina uvolnění částí mostu je zatím neznámá. Jeho okolí bylo uzavřeno. Hasiči vyzvali obyvatele, aby se oblasti vyhnuli a nepřekáželi v práci zásahovým jednotkám. Odkláněny jsou tramvaje i automobilová doprava, proplouvat nesmí ani lodě po Labi.

Pády mostů

V Evropě zůstává v povědomí pád mostu v Janově ze 14. srpna 2018, který se stal nejhorším neštěstím svého druhu v moderních evropských dějinách. Za bouřky a deště se tehdy do 45 metrové hloubky zřítila dvousetmetrová část Morandiho mostu, zavěšená na nejzápadnějším ze tří vysokých pilířů. Spolu s vozovkou spadly na dole ležící skladiště a železniční trať a do rozvodněné řeky Polcevery více než tři desítky osobních a nákladních aut. Při kolapsu zahynulo 43 lidí, dalších 16 přežilo s různě vážnými zraněními.

V Německu se v prosinci 2015 zřítil most Friesenbrucke přes řeku Emži, když do něj narazila nákladní loď a zničila střední, otevírací část mostu, při neštěstí nebyl nikdo zraněn. Po srážce s lodí se v roce 1966 zřítil i padací most Heiligenstedten ve Šlesvicku-Holštýnsku.

Podobný případ se stal letos v únoru i v Číně, když do mostu v čínské provincii Kuang-tung narazila velká loď a část mostní konstrukce se i s autobusem a několika auty zřítila do vody, zahynulo pět lidí. V březnu se v Baltimoru na východě USA zřítila část čtyřproudového mostu poté, co do jednoho z pilířů narazila nákladní loď.

V České republice se na začátku prosince 2017 nečekaně zřítila Trojská lávka, zraněni tehdy byli čtyři lidé, z toho dva těžce. Co se týká příčiny pádu, nejčastěji se hovořilo o korozi nosných lan, skrytých uvnitř konstrukce.