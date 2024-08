V dublinské zoologické zahradě se před nedávnem odehrála dojemná spolupráce mezi světem lidí a zvířat. Devatenáctileté samici orangutana Mujur přišla skupina žen ukázat, jak kojí své děti. Opice totiž zabřezla a vzhledem k tomu, že se nedokázala postarat o svá předchozí mláďata, se ošetřovatelé báli, že nezvládne ani to nynější. Ač jí museli novorozeně nakonec odebrat, podle zoologů se zdálo, že se od lidských matek něco naučila.

Matky matkám. Asi tak by se dala popsat pomoc matek těhotné samici orangutana. Lidské ženy se ji ukázkou kojení snažily přes sklo povzbudit k tomu, aby se po porodu začala starat o své mládě.

Když devatenáctiletá Mujur zabřezla, začali si ošetřovatelé dělat starosti. Se svými předchozími dětmi se totiž nezvládla dostatečně spojit. Protože v sobě nedokázala probudit mateřské instinkty, v letech 2019 a 2022 malé opice zemřely. První tři roky jsou totiž orangutanní mláďata na své matce co se týče jídla a přenášení naprosto závislá.

Naučná lekce pro březí samici

Aby samici orangutana alespoň trochu pomohli, uspořádali ošetřovatelé ze zoo zajímavý experiment. Poprosili o pomoc porodní asistentku a specialistku na laktaci, Lizzie Reevesovou, která poté pozvala třicet žen z dublinské porodnice na takzvaný mateřský workshop.

Novopečené matky se poté sešly v pavilonu opic v dublinské zoologické zahradě a jedna po druhé předváděly Mujur, jak kojí své dítě. Dokonce si svlékly tričko a podprsenku, aby si je mohla samice pořádně prohlédnout. „Jako matka se snažíte pomoci jiné budoucí matce. Mluvíte s ní a říkáte, co má dělat,“ uvedla podle portálu The Guardian jedna z účastnic experimentu Nora Murphyová.

V rámci pomoci promítali ošetřovatelé opici také naučná videa jiných orangutanů, kteří krmí svá mláďata. „Mujur sledovala ženy s mimořádným zájmem, dokonce zrcadlila některé jejich pohyby. Posadila se k oknu s hlavou v dlaních a pozorovala Noru. Sledovala přesně to, co dělá. Bylo to neuvěřitelné,“ citoval server Sky News zaměstnance zoo.

Dokázala se něco naučit

Když Mujur 31. července porodila zdravého samečka, podle zoo se opravdu snažila o něj jako matka starat. To je podle ošetřovatelů známka, že ukázky žen měly na samici efekt. Nakonec ale nevydržela držet sama mládě na správném místě pro krmení. Kvůli tomu, že mláděti zahynul otec Sibu, jenž byl ve skupině patriarcha, museli zaměstnanci zoo nakonec zasáhnout a mládě odebrat. Genetický profil samečka je totiž podle portálu BBC důležitý pro evropský chovný program orangutanů. Kdyby ho samici nechali, pravděpodobně by nepřežilo.

Takto se učila samice orangutana kojit dítě před rokem:

Mládě proto zatím pracovníci zoo kojí z lahve a poté ho převezou do centra Monkey World z anglického Dorsetu, které má s chovem orangutanů zkušenosti. „Bude těžké se s ním rozloučit, nicméně jsme přesvědčeni, že ho posíláme na nejlepší možné místo, kde se bude moct dále rozvíjet a prospívat,“ uvedli ošetřovatelé.

Dokázali utéct z výběhu

Orangutani jsou podle vědců vysoce inteligentní zvířata. Studie před pěti lety ukázala, že dokážou stejně jako lidé dělat komplexní ekonomická rozhodnutí a přemýšlet nad dlouhodobými zisky. Rozhodují se taky spíše pro řešení, jež se jim nejvíce vyplatí. Ukázalo se, že lidoopi pružně přizpůsobují svá rozhodnutí v závislosti na dostupnosti zdrojů obživy, třeba ovoce.

Svou vychytralost předvedli lidoopi v praxi před dvěma lety, když se čtyřem z nich podařilo na chvíli utéct z výběhu v pražské zoo. Orangutani dokázali rozpojit ochranné nerezové sítě v pavilonu Indická džungle a na několik desítek minut se dostali na svobodu. Ošetřovatelé je zpátky do výběhu nalákali na banány.