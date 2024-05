Ještě dnes si mohou Češi na mnoha webech sjednat krátkodobý pronájem v Dubrovníku. S letitou praxí by však mohl být již za pár týdnů amen. Starosta Mato Franković se se svým plánem svěřil chorvatskému portálu net.hr . Odkázal se přitom na studii pro UNESCO o vlivu turistů na historické centrum. „Tuto studii chceme předložit zastupitelům města do poloviny května. Teprve oni pak rozhodnou, zda ji přijmeme, či nikoliv,“ řekl chorvatskému listu Franković.

„Zaslali jsme dopis na ministerstvo cestovního ruchu a věříme, že by náš krok vyřešil nadměrnou turistiku a mladým lidem by umožnil návrat do města,“ připomněl dubrovnický starosta fakt, že v současné době žije v historickém centru pouze 30 procent původních obyvatel.

Ne všichni však s plánem radnice souhlasí. Již dříve se k němu pro zpravodajskou agenturu Reuters vyjádřil Vedran Miović z agentury Hedera Esstate, která má v Dubrovníku na 150 bytů k pronájmu. „Ubytování v soukromí je mnohem lepší pro komunitu. Pokud se člověk ubytuje ve velkém hotelu či resortu, těží z toho jen jejich zahraniční vlastníci,“ řekl pro Reuters Miović.

Také Benátky tento týden začaly s regulací overturismu. Za jednodenní vstup do města vybírají vstupné:

Návštěva za pět eur. Benátky začaly vybírat poplatek od jednodenních turistů

Dubrovník patří v Evropě k turisticky vůbec nejvytíženějším místům. Rezervační systém Holidu jej dokonce před několika lety označil za turisty nejpřeplněnější místo na starém kontinentu, kdy na jednoho místního připadá za rok 36 návštěvníků. A město vůči takzvanému overtourismu už muselo přijmout několik opatření.

Dosud se dotkla především organizovaných zájezdů. Představitelé Dubrovníku třeba omezili počet autobusů, které smí ve stejnou dobu dojet ke vstupní bráně do historického centra. Stejně tak zavedli nová pravidla pro velké lodě. V místním přístavu tak nesmí najednou kotvit více než dvě obří výletní lodě.