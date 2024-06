Co se děje v Rakousku.Zdroj: DeníkAž dvanáct tisíc výletníků připadá v dolnorakouské obci Dürnstein na pouhých osm set šedesát obyvatel. Ze statistik vyplývá, že přesně takové množství se jich průměrně během hlavní letní sezony mihne ulicemi tohoto malebného středověkého městečka ležícího v regionu Wachau během pouhých čtyřiadvaceti hodin.

Vedení obce, která se řadí do seznamu světového kulturního dědictví UNESCO, se proto ve spolupráci s dolnorakouskou vládou a místními turistickými organizacemi rozhodlo situaci rázně řešit. Vzniklo hned pět nových turistických tras, které mají návštěvníky provést nejen historickým jádrem jedné z nejnavštěvovanějších obcí v Rakousku, ale také jeho působivým okolím s fantastickými výhledy na údolí Dunaje.

Navštivte krásné údolí Wachau. Z Česka je to kousek a moc hezčích v Evropě není

Projekt s názvem Besucherentzerrung Dürnstein vyšel na 1,7 milionu eur. Devět set tisíc z toho šlo z kasy spolkové země Dolní Rakousko. „Projekt má v první řadě přispět k tomu, aby došlo ke zmírnění napětí mezi turistickým ruchem a kvalitou života místních obyvatel,“ podotkl pro rakouský deník Kurier Andreas Nunzer, předseda spolku Welterbegemeinden Wachau.

Ruku v ruce s rozvojem různě náročných tras jde také omezení lodní dopravy na Dunaji, na němž městečko přímo leží. Nově zde zastavuje výrazně méně výletních lodí, než tomu bylo v minulosti. A to až o jedenáct procent. Namísto Dürnsteinu kapitáni staví kupříkladu v nedalekých přístavištích v Kremži nebo Melku.

Dürnstein na břehu Dunaje. Kostkami dlážděné uličky jako by návštěvníka přenesly do Českého Krumlova.Zdroj: Deník/Přemysl Spěvák

„Většina návštěvníků, a to až čtyřicet procent, k nám přijíždí právě výletními loděmi. Sedmatřicet procent pak vlastními auty, autobusy nebo na motorkách. Dvanáct procent pak na kole. A přesně na tyto skupiny návštěvníků cílí naše nová opatření,“ upřesnil pro Kurier starosta obce Johann Risenhuber.

Poznamenal, že cílem není omezení turistického ruchu. Ale pouhé rozvolnění náporu výletníků. Jen v historickém centru městečka, kam míří turistů bez debat nejvíce, žije pouhých devadesát místních. V minulosti dokonce Dürnsteinští zamýšleli zavedení poplatku za každého turistu, který obec na Dunaji navštíví. Nakonec z toho však sešlo.

Rozptýlit davy turistů chtějí tamější už na odstavném centrálním parkovišti. To má posloužit jako takový rozcestník na Top-Tours Dürnstein. Na všech pěti trasách se lidé dozvědí prostřednictvím audioprůvodce ty vůbec nejzásadnějších historické informace.

Nápad vítá i dolnorakouská hejtmanka Johanna Mikl-Leitner. Domnívá se, že udržitelný a úspěšný bude turismus v Dolním Rakousku pouze za předpokladu, že k jeho rozvoji přispějí místní, kteří pro něj budou mít pochopení.

„Zde v Dürnsteinu, jedné z nejznámějších obcí v Rakousku, jsme v posledních dvou let zavedli taková opatření, abychom se vyrovnali s proudy turistů, a zároveň zvýšili kvalitu života místních obyvatel,“ okomentovala hejtmanka pro deník Kurier.

Podobně jako třeba v hornorakouské obci Hallstatt totiž docházelo a dochází také v Dürnsteinu k řadě konfliktů mezi místními a turisty. „Ano, je to tu hezké, ale kvůli masovému turismu se nám zde už tak kvalitně nežije,“ okomentovala kupříkladu už loni pro server noe.ORF.at jedna z tamních obyvatelek.

A další lidé se přidávali. „Jako místní se v důsledku takového množství turistů cítíte být odstrčený,“ zmínili pro tentýž webový server jiní.

V každém případě se všichni shodují, že vymýtit turismus rozhodně nechtějí. Proč taky. Každý návštěvník přeci jen průměrně v obci utratí na třicet euro. Vyplývá to alespoň ze zjištění organizace Donau Niederösterreich Tourismus GmbH.

Zřícenina hradu Dürnstein nad městem, ve které byl vězněn i anglický král Richard I. Lví srdce.Zdroj: Wikimedia Commons, Gerd Eichmann, CC BY-SA 4.0

Jak píše noe.ORF.at, kdo z turismu profituje, má ostatně na návštěvníky města často zcela jiný názor. „Jsme moc, moc rádi, že tady turisty máme. Je skvělé, že sem přijíždějí. Jen je trochu špatně, že pokaždé doslova v davech,“ zmínil kupříkladu hoteliér Johannes Thiery.

