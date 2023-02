Oběti zabíjel tyčí

Edgardo Greco se v mládí připojil k mafiánské rodině ‘ndrina Perna, odnoži kalábrijské ‘Ndranghety, které šéfoval Franco Perna. Ta operovala v jihoitalské provincii Cosenza. Už od založení v roce 1977 se však potýkala s konkurenčními gangy Pino a Sena, které se nakonec spojily, aby Pernu nadobro zlikvidovaly. Kvůli válce tamního podsvětí byly v sedmdesátých a osmdesátých letech minulého století zabity desítky lidí, zejména se jednalo o členy zločineckých organizací, ale zavražděni byli i právníci, radní a další úředníci. Když na konci osmdesátých let znesvářené rodiny uzavřely smír, na chvíli se situace v oblasti uklidnila. Jenže v roce 1989 se v Pernově organizaci rozhořel vnitřní boj, jelikož část členů chtěla vytvořit autonomní ‘ndrinu. V knize Mamma ‘ndrangheta od Arcangela Badolatiho, který se zabýval historií nejmocnější italské mafie se uvádí, že v tomto období bylo spácháno 46 vražd.

Na kolika zločinech se tehdy podílel mladý Greco se ale neví. Do hledáčku policie se totiž dostal až počátkem devadesátých let. Podle serveru Agenzia Nova se v lednu 1991 podílel na přepadení a únosu bratrů Bartolomeových, kteří usilovali o odtržení od rodiny Perny, a údajně měli i spolupracovat s konkurenčními rodinami Pino-Sena. Tehdejší policejní záznamy z výpovědí svědků uvedly, že Greco spolu s dalšími věrnými členy gangu odvlekl oba muže na rybí trh, kde je pak ubil tyčí. Co se stalo s těly mužů se dosud neví. Podle vyšetřovatelů je nejspíš vhodili do sudů s kyselinou. Ve stejném roce se pak ještě měl pokusit o vraždu další osoby z jiného gangu.

Policie dlouhou dobu sledovala činnost ‘ndrina Perna a sbírala důkazy, aby její členy mohla usvědčit z mnoha zločinů. Až v roce 2006 soud rozhodl o vydání zatykače na zabijáka Greca, který měl být odsouzen na doživotí. Policii se ho však nepodařilo zatknout, protože uprchl. V oblasti, kde nedodržení omerty, čili mlčenlivosti, znamená jistou smrt, si nikdo nedovolil vyzradit, kterým směrem se hledaný mafián vydal. Začalo tak dlouholeté pátrání, do kterého se zapojil i Interpol.

Prozradil se sám

Britský server BBC s odkazem na zprávu Interpolu napsal, že Greco se v roce 2014 usadil ve francouzském městě Saint-Étienne. Aby se vyhnul pozornosti, začal si říkat Paolo Dimitrio. Deník The Guardian na základě místních zpráv uvedl, že pod novou identitou se začal živit jako kuchař v italských restauracích.

Až v červnu 2021 se podle francouzské prokuratury stal majitelem italské restaurace Caffe Rossini Ristorante, kterou provozoval do listopadu téhož roku. Zde však udělal zásadní chybu. Greco si byl natolik jistý svou novou identitou, že místo toho, aby nadále zůstal ve stínu, objevil se v místních novinách Le Progres. „Paolo Dimitio otevírá restauraci svých snů,“ stálo podle agentury Agence France-Presse v titulku tamního plátku. V článku, kde byla fotografie prošedilevělého majitele v brýlích, se o něm psalo, že je rodilý Ital, ale v jádru je to místní obyvatel Saint-Étienne. Podnik navíc chtěl být moderní a tak měl i své facebookové stránky. Podle The Guardian však stránka na sociální síti už neexistuje. Italská média pak napsala, že po uzavření podniku hledaný mafián pracoval jako pekař v pizzerii.

Zabiják na útěku netušil, že i téměř po dvaceti letech po něm pátrá italský prokurátor pro boj s mafií Nicola Gratteri, který se desítky let zabýval vzestupem 'Ndranghety. Italská vojenská policie Karabiniéři ve svém prohlášení uvedla, že od roku 2019 vyšetřovatelé vystopovali Grecovu podpůrnou síť, která je nakonec dovedla přes Alpy do Saint-Étienne. Pátrání výrazně pomohla i spolupráce s Interpolem v rámci projektu proti italské mafii I-Can. Francouzské orgány pak prováděly sledování Grecova pobytu. Jakmile si kriminalisté mohli být jistí totožností mafiána, přistoupili k jeho zatčení.

Před několika dny místní policejní složky spolu s Interpolem zatkly třiašedesátiletého Edgarda Greca a dovedly jej před soud v Lyonu. Zde mu soudce formálně oznámil italský zatykač a poté ho policisté převezli do vazby. „Policejní orgány se denně angažují v Itálii i v zahraničí, aby zajistily ochranu občanů,“ uvedla Agenzia Nova vyjádření italského ministra vnitra Mattea Piantedosiho. Ten také pochválil mezinárodní spolupráci. Podle BBC pak šéf regionu Kalábrie Roberto Occhiuto sdělil, že zatčení podtrhuje odhodlání Itálie bojovat proti všem formám organizovaného zločinu.

Velký zátah proti mafii

Podle Interpolu se 'Ndrangheta považovala za nejrozsáhlejší a nejmocnější mafiánskou organizaci v Itálii, která působila po celém světě a měla silné vazby na obchod s kokainem směřujícím z Jižní Ameriky do Evropy.

Grecovo zatčení proběhlo týden poté, co italská policie oznámila, že rozbila mafiánskou skupinu 'Ndrangheta ovládající rozsáhlou oblast jižní Kalábrie a zabavila majetek přesahující 250 milionů eur. Deník The Guardian s odkazem na italské státní zastupitelství uvedl, že padesát šest lidí, z nichž mnozí již sedí ve vězení, se vyšetřovalo pro řadu trestných činů včetně mafiánského spiknutí, vydírání, únosů, podplácení a držení zbraní.