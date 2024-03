Jedním z hostů ve volebním štábu opozičního kandidáta Ivana Korčoka po prvním kole prezidentských voleb byl i bývalý slovenský premiér Eduard Heger. Současný předseda vlády Robert Fico podle něj dělá více proukrajinskou politiku, než by se mohlo zdát.

Slovenský expremiér Eduard Heger | Foto: Deník/Luboš Palata

Proč bylo důležité už první kolo slovenských prezidentských voleb, když o vítězi nerozhodlo?

Bylo důležité, protože máme na Slovensku už zkušenost, že se volba v prvním kole podcenila a pak jsme si vybírali mezi Vladimírem Mečiarem a Ivanem Gašparovičem, což nebylo dobré. Občané to ale naštěstí nyní nepodcenili, šli volit a nečekali až na druhé kolo. A Ivan Korčok postoupil do druhého kola z prvního místa.

O sto tisíc hlasů víc. Korčok vyhrál první kolo slovenských prezidentských voleb

Vaše vláda ve vztahu k Ukrajině dělala podobnou politiku jako ta česká a podporovala Kyjev všemi silami. Ta současná slovenská dělá vůči Ukrajině na první pohled úplně opačnou politiku. Stojíte si i dnes za tím, jak jste Ukrajině pomáhali?

Samozřejmě, že si za tím stojím. A nejen za tím. Stojím si i za všemi reformami, které jsme za mé vlády schválili a které souvisí s čerpáním peněz z Plánu obnovy EU. Byly pro Slovensko velmi důležité. Slovensko z nich ještě dlouhé roky bude žít, podobně jako kdysi z reforem vlády Mikuláše Dzurindy. Ta během dvou či tří let udělala mnoho reforem, z nichž pak Slovensko žilo dalších patnáct let. Věřím, že to se podařilo i nám.

Proč to voliči neocenili?

Zápasili jsme s nejtěžšími krizemi, které svět za poslední desetiletí zažil. To se určitě podepsalo na atmosféře v zemi.

V čem je pro Slovensku podpora Ukrajiny v jejím boji s ruskou agresí důležitá?

Podpora Ukrajině je nesmírně důležitá, protože se jedná o naši bezpečnost, bezpečnost nás i našich dětí. To ale svým způsobem dokázal i nynější premiér Robert Fico na posledním summitu v Bruselu. Ukázal, že to vidí stejně. Protože podpořil a zvedl ruku pro to, aby ze zmrazených ruských aktiv šly první tři miliardy euro ve prospěch Ukrajiny. I on si uvědomuje, že musí podporovat Ukrajinu. Nedokáže to sice momentálně vysvětlit svému slovenskému publiku, kterému dva roky říkal něco jiného, ale alespoň v Bruselu to chápe. A dělá správné věci a správná rozhodnutí.

Fico: Vláda ČR se rozhodla ohrozit vztahy se Slovenskem v zájmu podpory války

V česko-slovenských vztazích máme teď krizi. Rozumíte tomu, proč česká vláda zrušila společné jednání vlád?

Samozřejmě, že tomu rozumím. Robert Fico je ve svých vyjádřeních na úplně opačném polu než česká vláda. A proto nevím, o čem by se na tom mezivládním jednání mohli bavit. Z tohoto pohledu je to otázka spíše na Roberta Fica, jestli chce něco v této věci dělat. V4 je zamrznutá a dokonce zamrzly i vztahy mezi českou a slovenskou vládou. To je jen vizitka toho, že je třeba vážit slova. Slova mají moc a nemůžeme je jen tak střílet do vzduchu.