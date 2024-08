ČTK aktualizováno dnes 16:59

Pařížské úřady v neděli evakuovaly Eiffelovu věž poté, co byl spatřen neznámý muž, jak po památce leze nahoru, informovala agentura AP. Incident nastal několik hodin před začátkem závěrečného ceremoniálu pařížských olympijských her. Podle AP se však nečeká, že by věž byla jeho součástí. Muže zadržela policie.