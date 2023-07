Nové elektroauto by si pořídil každý druhý Rakušan, vyplývá z nové studie. Hlavním důvodem je podle dotazovaných aktuální vývoj a nárůst cen pohonných hmot. Drahota zároveň vede k tomu, že o koupi nového auta v nejbližších dvou letech uvažuje stále méně obyvatel země pod Alpami.

Z patnácti tisíc dotazovaných bylo pro auta s elektropohonem pětapadesát procent Rakušanů. Ilustrační foto | Foto: Shutterstock

Co se děje v RakouskuZdroj: DeníkAuto s pohonem na naftu nebo benzín je přežitek. Tvrdí to alespoň každý čtvrtý dotazovaný Rakušan, který se zúčastnil průzkumu společnosti EY. Zapojilo se do ní na patnáct tisíc lidí ze dvaceti zemí světa. Pětistovku z nich tvořili právě Rakušané.

Země se tak díky vzorku svých obyvatel řadí mezi státy, jejichž obyvatelé mají o elektromobilitu spíše větší zájem. „Je to více, než co vyšlo z mezinárodního průměru,“ stálo ve studii. Přesto se jedná o pokles. Ještě v lednu 2017 totiž o nákupu takového typu auta uvažoval dokonce každý druhý Rakušan.

Dotace na pořízení elektromobilu? Budou, ale ne pro širokou veřejnost

Je to vůbec poprvé, co ochraně životního prostředí naklonění Rakušané jako hlavní důvod uvedli vysoké ceny pohonných hmot. Nikoli ekologii. Motivující je pro potenciální nákupčí také podpora státu. „Obavy o životní prostředí se tentokrát nedostaly dokonce ani do první pětky,“ vyšlo z šetření.

Ze všech patnácti tisíc dotazovaných bylo pro auta s elektropohonem pětapadesát procent. Znamená to, že Rakušané leží se svým zájmem o elektroauta ve spodní třetině. Kupříkladu v Číně aktuálně preferují tento typ aut až tři čtvrtiny obyvatel. V Evropě je v tomto směru průkopníkem Itálie, kde má o elektromobilitu zájem na sedmdesát procent dotazovaných.

Největší starost? Dojezd elektromobilů

Starosti Rakušanům v souvislosti s přechodem na elektromobilitu dělá především dosah dojetí vozu. Vyjádřili je čtyři z deseti respondentů. Třetinu dotazovaných pak trápí drahá výměna baterií či zvyšující se ceny energií.

Právě na nedostatek dobíjecích stanic už v polovině dubna letošního roku upozornil pro veřejnoprávní stanici ORF Wien Bernhard Geringer, ředitel Institutu pro pohony vozidel a automobilovou techniku ​​z Technické univerzity ve Vídni. „Dobíjecí stanice jsou velmi důležitým tématem pro zvýšení přijetí elektromobility mezi obyvatelstvem," řekl tehdy.

Ve čtvrtém vídeňském městském obvodu Wieden prodává vozy Stephanie Ernst. V rozhovoru pro Vienna Today nedávno zmínila, že na elektromobilitu nyní přecházejí především firmy. „Velká poptávka je po plug-in hybridech, protože v současnosti představují dobré kombinované řešení,“ okomentovala. Dodala, že elektromobilita má ale před sebou ještě hodně dlouhou cestu.

Rodinných elektromobilů do milionu je pořád málo. Zkuste francouzské značky

Podle Axela Preisse, odborníka na mobilitu ze společnosti EY, je pozice elektroaut na automobilovém trhu v Rakousku vcelku dobrá. „Tento typ aut už je celkem dobře zavedený a má u kupujících důvěru,“ zmínil muž.

Naznačil zároveň, že problémem nemusejí být ani vyšší pořizovací náklady takového vozu. „Dlouhodobě dokonce může provoz elektroauta vycházet levněji než toho na naftu nebo benzín. Stoupající cena oxidu uhličitého totiž bude i do budoucna ještě zvyšovat cenu za paliva,“ domnívá se Preiss.

Největší zájem je o ojeté vozy

Za studie vyplynulo i to, že Rakušané šetří. Zatímco nové auto si ze všech dotazovaných chce koupit do dvou let asi polovina lidí, v Rakousku po něm touží jen asi pětina. Tedy zhruba dvaadvacet procent respondentů.

Rakousko tak celosvětově zaujímá předposlední místo před Švédskem a Singapurem. Pouze v Japonsku je podíl zájmu o nová auta ještě nižší. Koupit by si je tam chtělo jen devatenáct procent dotazovaných. Největší zájem o ně mají naopak Brazilci, Mexičané a Indové. „Situaci na rakouském trhu táhne vysoká inflace a s ní spojený pokles kupní síly,“ vysvětlil neochotu Preiss.

Zájem o ojeté vozy je naopak v Rakousku nadprůměrný. „Polovina Rakušanů, kteří si chtějí v příštích dvou letech koupit auto, by šla do vozu ojetého," uvedl Preiss.

Rodinných elektromobilů do milionu je pořád málo. Zkuste francouzské značky

Aktuálně v Rakousku klesá počet nových vozů s pohonem čistě na naftu a benzín. Konkrétně ve Vídni například tvoří již téměř dvacet procent auta s elektromotorem či hybridním motorem. V prvním čtvrtletí roku 2018 jich bylo asi jen dvě stě. Letos ve stejném období už 2240.

Za posledních pět let v rakouské metropoli mimo jiné výrazně klesl počet aut na naftu a benzin. Z asi sedmnácti tisíc jich v prvním čtvrtletí letošního roku bylo registrovaných jen šest tisíc.

Rubrika U sousedů



U sousedůZdroj: DeníkV dnešní době víme často mnohem více o tom, co se děje na druhém konci světa, než co se děje těsně u našich hranic, v sousedních zemích České republiky. Proto jsme se rozhodli vám odlehčenou formou přinášet na tomto místě každou neděli zprávy o tom, co se děje „u sousedů“, tedy na Slovensku, v Polsku, Německu a Rakousku.



Informovat vás budou lidé, kteří buď v daných zemích žijí, jako je Eliška Gáfriková na Slovensku, Martin Kratochvíl v Polsku, nebo působí u hranic, jako Alexandr Vanžura v Děčíně, nebo Iva Haghofer u rakouských hranic na jižní Moravě. Za inspiraci k vzniku rubriky děkujeme panu Vladimíru Majerovi. Občas přispěji středoevropským pohledem do rubriky i já, evropský editor Luboš Palata.



Přejeme hezké nedělní počtení.