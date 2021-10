Jsou české volby obratem k snižování vlivu populistických politiků v Evropě?

Já si myslím, že české volby jsou pokračováním trendu ve snižování vlivu populistů v celosvětovém měřítku. Mnoho radikálně pravicových nebo extrémně populistických politiků prohrálo v poslední době volby, jako například Donald Trump v USA. A tento trend bylo možné vidět i v německých volbách, kde oslabila AfD, nyní v Itálii a mohl bych pokračovat. Donedávna se zdálo, že jsou populisté na vítězné vlně, teď to vypadá opačně. Prohra Andreje Babiše jde v tomto trendu: protiofenzivy demokracie vůči populismu.

Babiš si na závěr své předvolební kampaně pozval Viktora Orbána. Nepomohlo to. Jaký signál to dává?

Orbán je ve stále větší izolaci. Ztratil svého spojence v USA, v Tel Avivu, také CDU/CSU už ho nebudou moci podpořit, a teď prohrál jeho velký přítel, který za ním přijel do Budapešti, a on ho přijel podpořit do Prahy a Ústí nad Labem. Orbánův Fidesz tím ztrácí půdu pod nohama.

Ukázal covid, že populisté v čele státu nejsou prostě schopni zvládat krize?

Ano, populisté měli v covidové krizi velmi špatné výsledky. Zcela určitě byl jedním z důvodů, proč prohrál volby Trump. A zřejmě i Babiš. Česko a Maďarsko jsou ostatně na předních místech v nelichotivých žebříčcích úmrtnosti.

Maďarsko je dodnes nejhorší v celém EU. Má to vliv na Orbánovu popularitu?

Orbán si na rozdíl od Babiše popularitu udržel a je přibližně stejná jako před covidem. Ale uvidíme při maďarských volbách, které jsou už v dubnu.

Je to dáno i tím, že Orbán vybudoval v Maďarsku silný autokratický režim?

Babiš nikdy neměl v rukou tak absolutní moc, jako měl Orbán s dvoutřetinovou většinou v parlamentu a s možností zcela změnit ústavu země. Proto i když Orbán prohraje v dubnu volby, za dvanáct let vytvořil tak silný mocenský systém a režim, který nepůjde jen tak změnit. Mnohé nepůjde zlikvidovat bez ústavní většiny.

Orbán a jeho strana mají stále podporu až 47 procent obyvatel, stejně jako sjednocená opozice. Co jsou další základy této popularity?

Tím hlavním je hospodářský úspěch, od roku 2012 máme hospodářský růst. Loni byl samozřejmě pokles, ale teď dochází k rychlému oživení. Orbán je také pro mnoho lidí přitažlivý jako lídr, stejně jako jeho obraz Maďarska jako modelu pro EU a svět, jako vůdčího státu. „Nebudeme napodobovat Západ, Západ bude napodobovat nás“ – to je Orbánova odpověď na historickou frustraci Maďarů. A poslední odpovědí je to, že si Orbán podřídil celý státní systém. Je například takřka nemožné někoho z vládního okruhu dostat do vězení za korupci.

Maďaři nevědí o korupci na nejvyšších místech, nebo jim je to jedno?

V médiích se takové zprávy objevují, ale nemají žádné právní a politické důsledky. A samozřejmě část Maďarů to ignoruje.

Vy jste řekl, že základ Orbánovy popularity je ekonomický úspěch. Ale Maďarsko je nejchudší zemí i ve Visegrádu. To Maďaři nevědí?

Ne, nevědí. Maďaři si myslí, že jsou ekonomicky nejlepší. Stát má obrovskou dezinformační mašinérii, která to tvrdí. Která opakuje Orbánova tvrzení, že Maďarsko je nejen ekonomicky nejlepší ve Visegrádu, ale i to, že to děláme mnohem lépe než Západ. Je to podobné komunistické propagandě a důvodem je absolutní dominance Fideszu v médiích.

