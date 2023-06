Bruselská pokladna je prázdná. Evropská komise chce bilion a půl navíc

Nečekané výdaje na pomoc Ukrajině, obnovu evropské ekonomiky po covidové krizi, pomoc státům Evropské unie s miliony ukrajinských uprchlíků či výdaje na energetickou krizi. Nejvyšší inflace za několik desetiletí. To všechno dostalo rozpočet Evropské unie do nejhoršího stavu za mnoho posledních let. Žádost Bruselu o nové peníze budou řešit na summitu v Bruselu i premiéři a prezidenti členských států.

Evropská unie a peníze - Ilustrační foto | Foto: Shutterstock