Čechům to přejeme, ale budou až za námi

Reportérům Deníku to potvrzují i fanoušci v Pule. „Turnaj vyhrajeme, přejeme i úspěch Česku, ale Češi budou až za námi,” předpověděl Chorvat Petar.

Vysílací práva na Euro má u nás Česká televize. V pokoji v Chorvatsku však přes satelit Češi fotbalový přenos s českým komentářem nenaladí. Ze zahraničí není možné jen tak sledovat ani internetové vysílání ČT Sport, možností je využití VPN. „České stanice nejdou naladit kvůli jiné frekvenci. Ale kdo by seděl o dovolené v pokoji? Lepší atmosféra bude v hospůdkách," poznamenala Laus.

Fotbalové Česko a Chorvatsko se v úvodní fázi turnaje nestřetnou, jsou totiž v různých skupinách. Oba národy tak mohou na Jadranu sledovat jednotlivé zápasy svých mužstev bez vzájemné řevnivosti. Na začátku léta u moře fotbalu unikne málokdo. „Pokud chorvatská reprezentace bude úspěšně postupovat, ve městech je běžné, že velké zápasy sledují lidé společně na velkoplošných obrazovkách na náměstích. Zažila jsem to na Korčuli, ve Splitu nebo Trogiru,“ zmínila Laus.

Chorvaté se na zaplněná náměstí po celé zemi chystají už nyní. Nejen v hlavním městě Záhřebu. Třeba ve Splitu vznikne fanzóna u moře v legendárním parku Zvončac. Podle serveru danas.hr je zájem nebývalý. „Očekáváme plná náměstí po dobu chorvatských zápasů, to znamená v Záhřebu kolem desetitisíce lidí, ve Splitu kolem 5 tisíc,“ uvedl Tomislav Mileis z národní fanouškovské základny, místní unikátní instituce.

Chorvaté? Žádní výtržníci

Čeští turisté se podle Laus nemusejí obávat nepřístojností v ulicích. „Jako fanoušci jsou Chorvaté hlasití a bouřliví, když dají gól i po desáté večer, je to hodně slyšet. Ale jinak jsou slušní, žádní výtržníci,“ dodala Laus. Kostkovaný reprezentační dres Luky Modriće s desítkou na zádech čeští turisté často spatří v krámech se suvenýry a ulicích po celém Chorvatsku, nejvíc v jeho rodném Zadaru.

Nejvěrnější chorvatští fanoušci se pak chystají rozpoutat peklo přímo v Německu. Připravují netradiční choreo už pro Berlín, kde jejich tým odehraje první zápas. Město ovládne červeno-bílá barva. „Dej nám pánbůh zlato,“ přeje si fanoušek Luka Kovač, který zase jede na zápas mezi Chorvatskem a Itálií v německém Lipsku.

Chorvaty čekají třaskavé středomořské souboje. Ve skupině se utkají se Španělskem, Itálií a Albánií. Úspěchu podřizují vše, poprvé v historii se chorvatský národní tým vydá do Vatikánu, kde bude mít soukromou audienci u papeže Františka. To bylo jejich přáním už dlouho, Chorvati jsou totiž většinově katolíci. „Jsme velmi nadšení, já osobně, i celý národní tým. Je to zvláštní zážitek pro všechny, zvláště pak my věřící v tom najdeme velkou inspiraci pro Euro,“ uvedl mluvčí Chorvatského fotbalového svazu Tomislav Pacak.

I kdyby na vítězství na Euru nedošlo, Chorvaté se už turnaje nemohou dočkat. „Náš fotbal dělá lidi šťastnými,“ uzavřel fanoušek Kovač.