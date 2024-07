Kateřina Rakúsová dnes 17:33

Na jednatřicetiletého muže ze západoněmeckého Duisburgu se usmálo štěstí. V loterii Eurojackpot si vsadil necelých dvacet eur, což je v přepočtu na české koruny necelá pětistovka, a vyhrál pohádkových 98 milionů eur (2,49 miliardy korun). V Česku by se tak stal miliardářem. Německým médiím se svěřil, že i když by už nemusel nikdy na práci ani sáhnout, bude do ní rád chodit dál.