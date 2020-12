Snahy o omezení globálního oteplování se projevují i u mnohdy na první pohled překvapivých věcí. Životnímu prostředí by pomohlo třeba i to, kdyby výrobky byly opravitelné.

Ilustrační foto | Foto: CC BY-SA 2.0, Flickr

Jezdím do sběrného dvora a pokaždé tu narazím zvláště v oddělení spotřebičů a elektroniky na věci, s nimiž by jejich majitel zamířil před časem do opravny a ne na „smeťák“.