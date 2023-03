„Vzpomínáte si na preference pár měsíců před posledními volbami na Slovensku, a jak pak dopadly?“ připomíná v rozhovoru pro Deník.

V těchto dnech si připomínáme rok od vojenského napadení Ukrajiny Ruskem. Co podle vás tento rok přinesl?

Jedna věc je, že jsme bohužel potřebovali až takhle brutální agresi, abychom si uvědomili, jak naivní jsme byli, když jsme si mysleli, že je putinovský režim skvělým dodavatelem energetických zdrojů, které jsou levné, a jak je nám v tom dobře. A ukazuje se, že být samostatný je základ a nejlepší řešení. Vidíme raketový rozvoj zelených energií ve většině Evropy (bohužel na Slovensku to tak není), jak se rozběhly investice do energetické efektivnosti. Plány na snížení závislosti na ruských fosilních palivech byly označovány za ambiciózní, ale my jsme dokázali, že Putina potřebujeme ještě méně, než se říkalo, a že také dokážeme snižovat naši závislost na fosilních palivech jako takových. Evropská unie jako celek to zvládla velmi dobře.

Jak hodnotíte to, jak se v uplynulém roce Evropská unie postavila k pomoci Ukrajině?

Navzdory jednomu státu a jeho vládní garnituře se jednoznačně rozběhla pomoc Ukrajincům a vojenská pomoc jejich zemi. Protože řekněme si na rovinu, Ukrajina bojuje i za naši svobodu a je úplně přirozené, že pomáháme někomu, kdo se brání cizí agresi. Jsem velmi rád, že jako Evropa pokračujeme v podpoře svobodné a nezávislé Ukrajiny, protože tím v zásadě podporujeme svobodnou a nezávislou Evropu, svobodné Česko, svobodné Slovensko.

Válka se ale ještě nějakou dobu potáhne a jednotlivé státy se budou muset vypořádat také se svými vnitropolitickými problémy a hlasy vybízejícími k menší podpoře Ukrajiny. Vydrží jednota Evropy?

Já věřím, že ano. I v minulosti při dlouhotrvajících konfliktech jsme viděli, že jednota vydržela. Jde o nás. Samozřejmě, putinovský režim a jeho quislingovští spojenci, jako je například Smer na Slovensku, dělají vše pro to, aby ji rozbili. Já jsem pacifista, ale tvářit se, že máme Ukrajince nechat jen tak, tak to není pacifismus, to je vojnové štváčství, protože podporuje agresora, který se na Ukrajině nezastaví. Pacifismus je podle mě i to, že se bráním agresi.

Poukazujete na případ rétoriky slovenského Smeru, který mimo jiné prosazuje zastavení vojenské pomoci Ukrajině. Smer má přitom podle posledních průzkumů určitou šanci na návrat k vládě na Slovensku. Zaznamenal jste mezi kolegy europoslanci nějaké debaty o tom, že by se po parlamentních volbách mohl změnit postoj Slovenska k tématu pomoci Ukrajině?

Troufám si říct, že panují obavy zvláště co se týče Smeru a fašistů. A také mluvíme o tom, jak nejlépe čelit hybridní válce a zabezpečit, aby algoritmy sociálních médií nepreferovaly šíření nenávisti. My potřebujeme ve společnosti normální kultivovanou diskuzi, a proto musíme mít na sociálních médiích prostředky, které nebudou dávat preferenci tomu, co vzbudí nejvíce strachu. Problém je, že provozovatelé na malých trzích, jako je Slovensko, nevymáhají vlastní pravidla.

Slovenský europoslanec Martin Hojsík je místopředsedou strany Progresivní Slovensko.Zdroj: European Union 2022/EP/Ola Fras

A přesto všechno podle vás jednota v Evropské unii v tomto ohledu vydrží?

O Evropu se nebojím. Mé obavy jsou v tom, že si na Slovensku necháme rozložit zemi zvenčí ruským vlivem, jeho přisluhovači na Slovensku. Jejich zájmem je, abychom nebyli svobodní, abychom sloužili jinému režimu a jiné zemi. Smer má rétoriku v podstatě těžko rozeznatelnou od fašistů a to, že se označuje za sociálně-demokratickou stranu, je výsměchem do tváře všem sociálním demokratům. Doufám, že se nenecháme zmanipulovat, že se nenecháme takříkajíc unést a nestaneme se jako za Slovenského státu nějakým poslušným satelitem.

Voliči budou rozhodovat v září. Podle dosavadních průzkumů zatím vedou strany Hlas-SD Petra Pellegriniho a Smer-SD Roberta Fica. Neznamená to, že karty už jsou takříkajíc rozdané, zvláště když zvážíme, že Pellegrini vzešel ze Smer-u?

Věštění z čajových lístků je více pravdivé. Vzpomínáte na preference pár měsíců před posledními parlamentními volbami na Slovensku, a jak dopadly? My nevíme, kdo se kam dostane, jaká bude mít procenta. Nikdo nemůže tvrdit, že se s jistotou dají dohromady Smer a Hlas. Místo strašení průzkumy se pojďme bavit o tom, co která strana prezentuje. Pojďme si říct, jak chce kdo řešit kolaps zdravotnictví, ke kterému jsme dospěli po vládách Smer-u a OĽaNO. Co uděláme s tím, aby mladí lidé neodcházeli do zahraničí? Jak zabezpečit, aby náš průmysl využil příležitost dekarbonizace? To jsou věci, které jsou u nás reálnými problémy.

Ozývají se ale hlasy, že jedinou šancí, jak porazit v nadcházejících volbách Roberta Fica, je, že se opoziční strany spojí - podobně jako v České republice, kde se několik stran spojilo proti Andreji Babišovi. Rýsuje se na Slovensku něco podobného?

My jako Progresivní Slovensko jsme si už naší lekcí ze spojování prošli. My jsme byli ti, kdo do minulých voleb šel jako koalice s rizikem, že potřebujeme pokořit sedmiprocentní hranici, zatímco jiné politické strany, které sedí v současném parlamentu, šly zvlášť, takže měly pětiprocentní hranici, byť de facto taky byly koalicí.

Nyní máte jen jako samostatná strana ve zmíněných průzkumech zatím přes 13 procent. Do voleb tedy tentokrát chcete jít definitivně samostatně?

Pro nás je to o vyznávaných hodnotách. Voliči a voličky mají různé preference, a je to úplně správné. A jen těžko si dokážu představit, že by mělo existovat nějaké mýtické spojování. Konec konců, viděli jsme v Maďarsku, jak to dopadne, když máte jednu obrovskou koalici, kde jsou všichni od konzervativců po liberály. Pak se Viktor Orbán jen smál. To chceme i na Slovensku? Já si to nemyslím. Ta roztříštěnost nyní není v progresivní části, my jsme v posledních letech posílili Progresivní Slovensko o lidi zvenčí, vyznávající stejné hodnoty jako my od založení, a jsme tomu stále otevření.

Roztříštěnost a spoustu malých stran vidím na straně konzervativního spektra. Držím jim pěsti, aby se dokázaly dohodnout, aby to bylo postaveno skutečně na hodnotách a programu. Ale nevidím žádný důvod, proč bychom měli dělat nějakého kočkopsa.

Na co se nyní chcete jako Progresivní Slovensko zaměřit v předvolebním přesvědčování voličů?

Naším úkolem jako Progresivního Slovenska teď je nabídnout lidem jasnou vizi, jak konečně chceme udělat ze Slovenska normální evropskou zemi, abychom měli moderní, zelené Slovensko, kde lidé budou mít kvalitní práci, kvalitní zdravotnictví a mladá generace nebude odcházet do zahraničí, protože tady žít nechce.