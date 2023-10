Slovensko bude mít brzy novou vládu. Předsedové stran Smer-SD, Hlas-SD a SNS podepsali koaliční smlouvu. Podle slovenského europoslance Ivana Štefance z hnutí KDH, které skončilo v opozici, nyní musí opoziční strany po návratu Roberta Fica k moci o to bedlivěji hlídat v zemi demokracii. Nové politické rozložení sil na Slovensku má už dle Štefancových slov v exkluzivním rozhovoru pro Deník důsledky i v Evropském parlamentu.

Slovenský europoslanec Ivan Štefanec (KDH) | Foto: Fred Marvaux, European Union 2022, EP

Jaké jste zatím zaznamenal reakce v Evropském parlamentu na výsledek slovenských parlamentních voleb?

Slovenské volby byly sledovány velmi podrobně, protože už před svým konáním vyvolávaly určité obavy z dalšího směřování země a z toho, zda se ze Slovenska nestane další Maďarsko. Čili výsledek se rozebíral jak v celém Evropském parlamentu, tak v Evropské lidové straně, do které patří KDH a jejímž jsem členem. A samozřejmě přišla očekávaná reakce ze Strany evropských socialistů, kteří pozastavili členství Smeru a Hlasu.

Jak tedy výsledek voleb ovlivní postavení Slovenska v Evropském parlamentu, respektive Evropské unii?

Tím, že evropští socialisté vyloučili Roberta Fica ze své rodiny, se dostal do izolace. Už jako jen designovaný premiér je v koutě, nesedí za stolem společně s velkými politickými frakcemi, kde se rozhoduje. Samozřejmě má své místo v Evropské radě, jeho ministři budou mít místo mezi ministry ostatních zemí, ale všichni víme, že se velká politická rozhodnutí připravují v kuloárech a v politických frakcích, a pokud zde o svou pozici přišel, okamžitě tím Slovensko oslabil. Už nyní je Slovensko kvůli nezařazenému premiérovi v nevýhodné pozici, nebude mít takový vliv při rozhodování. To pro občany není dobré, ale je to takříkajíc trest za výsledek voleb.

Křesťanskodemokratické hnutí (KDH), jehož jste členem, získalo v parlamentu dvanáct křesel. Jak jste s tímto výsledkem spokojeni?

KDH se po sedmi letech vrátilo do slovenského parlamentu a z tohoto hlediska vládne spokojenost. Na druhou stranu, celkový obraz voleb a Slovenska není dobrý. Všichni jsme si přáli, že pokud se dostaneme do parlamentu, abychom byli součástí demokratické vlády bez Smeru. KDH Smer dlouhodobě odmítá, máme to v naší DNA, v usneseních. Už dávno před volbami jsme řekli, že se Smerem a extrémisty spolupracovat nebudeme. Nynější vývoj v zemi sledujeme s obavami. O to je důležitější, aby KDH sehrálo významnější roli v opozici. Svého času se hnutí významně přičinilo o pád mečiarismu a nyní je důležité, aby se přičinilo o pád ficismu a populismu. Vidíme, že pokud se nepovede zachránit demokratické instituce, můžeme se dostat až do maďarské situace, kde neexistuje svoboda slova. Opozice má klíčovou kontrolní roli, aby nezávislé instituce - média, soudci, policie - skutečně fungovaly jako nezávislé a aby demokracie úplně neztratila své základní atributy. Tohle všechno je nyní na Slovensku v ohrožení.

Očekáváte, že opozice na Slovensku bude skutečně jednotná a mezi jednotlivými opozičními stranami bude fungovat spolupráce? Navzdory tomu, že budou muset společně pracovat liberální Progresívne Slovensko, bývalé vládní OĽaNO a vy jako křesťanskodemokratická strana?

Doufám, že ano, byť je to spíš otázka na kolegy, kteří budou přímo sedět v Národní radě. Určitě mezi námi existují rozdíly, zejména v kulturně-etických tématech, vždyť právě proto jsme v různých stranách. Ale mám dojem, že si všichni uvědomují, že pro budoucnost je potřeba se spojit a hledat spíš to, co nás spojuje, než to, co nás rozděluje. Měli bychom se nyní soustředit na to, co je důležité pro ochranu demokracie, zahraničně-politické směřování a kontinuitu v této oblasti, na zlepšení situace ve školství, zdravotnictví, soudnictví, na to, aby se dařilo vyšetřovat různé kauzy.

Parlamentní volby má Slovensko sice za sebou, v příštím roce jej ale čekají volby prezidentské a také ty do Evropského parlamentu. Už uplynulé volby však ukázaly, že se ty další budou opět potýkat s dezinformacemi, a u eurovoleb pak bývá na Slovensku tradičně extrémně nízká volební účast. Jak proti tomu lze bojovat, navíc v atmosféře, která v zemi panuje po vítězství Smeru?

Dezinformace a nízká volební účast spolu souvisí. Čím víc bude dezinformací, tím víc lidí bude demotivovaných a nepůjdou volit. Proto je potřeba pravdivě informovat. Navzdory rozmáhající se propagandě a dezinformacím, navzdory skepsi, která existuje po parlamentních volbách, si však myslím, že to netřeba vzdávat a uvědomit si, že o to důležitější budou volby prezidentské a do Evropského parlamentu. Slováci jsou spíše eurorealisté. Důležité je mluvit s mladými lidmi, kteří mají život před sebou a které naše rozhodnutí ovlivní. Oni musí pochopit, že jde o jejich život, že nemohou nechat jiné, aby rozhodovali za ně, že se musí zúčastnit voleb.

A co je možné dělat s dezinformacemi?

Na Slovensku je to velmi specifické v tom, že dezinformace šíří i veřejní činitelé, a tím pádem proti nim nestačí bojovat klasickými prostředky, tedy fact-checkingem, digitální legislativou, různými iniciativami z nezávislého a mimovládního sektoru. Proto musí být vůči těmto jevům ještě aktivnější občanská společnost i ostatní veřejní činitelé. Boj za havlovskou pravdu a lásku má smysl.