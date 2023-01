Mrtvých byly tisíce a na covid nebyl v té době žádný účinný lék. Důvodem, proč se to stalo tady, byla silná propojenost severní Itálie na Čínu, odkud přiletěli na počátku roku 2020 nakažení čínští dělníci do tamních italských textilek.

Německo svírá covid silněji než Česko. Mnohá omezení proto platí

Vzpomínky na začátek celoevropské katastrofy, která pak přes dva roky pustošila celý kontinent, se vrátily loni na konci prosince. Na letiště v Miláně přistála první čínská letadla po uvolnění proticovidových opatření v Číně. Výsledek byl šokující. „Při prvním letu bylo z 92 cestujících 35 (38 %) pozitivních. Při druhém je ze 120 cestujících pozitivních 62 (52 procent),“ uvedl 29. prosince na tiskové konferenci lombardský regionální radní pro zdravotnictví a sociální věci Guido Bertolaso.

Reakce italské vlády na sebe nenechala čekat. Okamžitě zavedla povinnost negativního testu pro cestující z Číny. „Itálie očekává a doufá, že ji Evropská unie bude následovat a zavede povinné covidové testy pro všechny cestující, kteří přilétají z Číny,“ vyzvala premiérka Giogia Melloniová.

Češi svolali jednání

Česko muselo jako předsednická země dva dny před koncem mandátu ještě svolat jednání ministrů zdravotnictví zemí Unie. Zástupci Evropského centra pro kontrolu a prevenci nemocí na setkání uklidňovali, že díky vysoké proočkovanosti a zatím zjištěným variantám covidu v Číně se neočekává zhoršení situace v Unii. A to ani v případě další vlny covidové pandemie v Číně.

Lidé letící z ČR do Číny budou potřebovat test na covid, oznámilo velvyslanectví

S tím se evropské státy vesměs spokojily. Praha problém přehodila na Švédsko, které přebralo předsednictví Unie po Novém roce. Tak jako pro Česko bylo mimořádné jednání ministrů zdravotnictví poslední akcí v čele Unie, byla stejná akce první věcí, kterou Švédsko po Novém roce řešilo. Času totiž bylo málo, ve velké části Evropy se de facto díky prodlouženým vánočním svátkům až do 7. ledna nepracovalo. A 8. ledna měla padnout v Číně všechna omezení pro cesty do zahraničí. V zemi se navíc dala do pohybu víc než miliarda lidí v souvislosti s blížícími se oslavami nového čínského lunárního roku. Evropská komise sama o sobě přitom žádná závazná opatření přijmout nemohla. A to proto, že přes dva roky covidu zdravotnictví dál zůstává v rukou členských států, které si téměř o všem rozhodují samy.

Opatrnost zvítězila

Přes složitá jednání, kdy jsou ve hře obří příjmy z čínských turistů pro covidem poškozený evropský turistický průmysl, nakonec zvítězila „předběžná opatrnost“. Hlavně před nebezpečím nových mutací. Švédsko prosadilo „silné doporučení“ pro zavedení testů Číňanů přilétajících do Evropy. Před 8. lednem je de facto přijaly všechny členské země Unie, které mají s Čínou přímé letecké spojení. K tvrdému postoji členských zemí přispělo to, že Čína neposkytuje dostatek informací o šíření covidu. A zprávy přímo z terénu zcela odporovaly čínské oficiální propagandě, která tvrdila, že žádná epidemie covidu v Číně neprobíhá.

WHO: Přes 90 procent světové populace má určitou imunitu proti covidu-19

Kromě nutnosti Číňanů prokázat se platnými covid testy přijaly opatření i evropské letecké společnosti. Například KLM zavedla pro posádku při letech do Číny jak masky FFP2, tak speciální brýle a omezila na minimum kontakt s cestujícími.

České ministerstvo zahraničí uvádí, že vzhledem k situaci se doporučuje do Číny cestovat pouze v naléhavých a nezbytných případech. Dodává, že Čína neuznává evropské vakcíny. A to přesto, že se ukázaly být účinnějšími než čínské.