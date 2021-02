Dva nejdůležitější členové Evropské komise, její předsedkyně Ursula von der Leyenová a šéf unijní diplomacie Joseph Borrel čelí v těchto dnech tvrdé kritice. Leyenovou napadl před několika dny i vicekancléř spolkové vlády a ministr financí Olaf Scholz. Na schůzi německé spolkové vlády prohlásil, že strategie unie ve vakcinaci „je na hov…“ a že komise chystá „jen další bordel“. Scholz, nejvýše postavený představitel koaliční sociální demokracie, ventiloval frustraci z toho, že Německo je připraveno masivně očkovat, ale nedostatek vakcíny mu to nedovoluje.

Kancléřka Angela Merkelová bezprostředně po Scholzově výbuchu Leyenovou hájila. Další kritika ale přišla poté, co Leyenová zavřela hranici se Severním Irskem, aby zajistila, že přes hranici nepůjdou dodávky vakcín určených podle smluv pro unii.

To vyvolalo odpor jak Británie, tak v členských státech. Leyenová se za to o několik dní později omluvila. „ Lituji, co se stalo,“ řekla v rozhovoru pro Český rozhlas. Částečně také přiznala pochybení při vyjednávání dodávek vakcín. „Byli jsme pomalí při schvalování. Byli jsme příliš optimističtí, co se týká hromadné výroby. A možná jsme si byli příliš jistí, že co si objednáme, dostaneme včas,“ uvedla Leyenová.

Zároveň však celkovou strategii Bruselu hájila. Podle jejích slov bude do půlky roku v unii nejméně čtyři sta milionů dávek a problémem bude spíše jimi obyvatele Unie včas očkovat.

Odvolejte Borrela

Společně s problémy kolem dodávek vakcín utrpěla reputace Evropské komise další úder v podobě hodně nepovedené návštěvy šéfa unijní diplomacie Josepha Borrela v Rusku. Borrelovi přichystal Kreml sérii ponížení, na která unijní šéfdiplomat nedokázal náležitě odpovědět.

Odvahu našel až po návratu z Moskvy, když prohlásil: „Ruský režim je na cestě k autoritářství.“ To však bylo pozdě. Více než osmdesát europoslanců, z toho osm z Česka, podepsalo proto výzvu za Borrelovo odstoupení. Podle nich šéf diplomacie „výrazně poškodil pověst Unie“. Leyenová se ale za Borrela postavila.