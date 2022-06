I ona už na vlastní kůži poznala katastrofální situaci na tomto rušném dopravním uzlu. Před pár týdny se do letadla dostala až těsně před zavřením brány. „Po jedenácté hodině jsem prošla bezpečnostní kontrolou. Let měl navíc hodinu zpoždění, ale to už se v tom celkovém čekání ztratilo,“ dodala studentka. Ve letištních frontách ten den strávila přes pět hodin.

Barbora není zdaleka jediná a ani ne poslední s takovouto zkušeností. Tu už poznaly tisíce cestujících. Nejvážnější situace je na letištích Heathrow (Velká Británie), Schiphol (Amsterdam) a Dublin (Irsko). Nicméně několikahodinové „čekačky“ a rušení letů se zřejmě stanou součástí letošní turistické sezony velkých mezinárodních letišť. Po letech omezení totiž rapidně roste poptávka po cestování. A přeplněná letiště nezvládají kvůli chybějícímu personálu odbavovat cestující.

„V rámci covidové pandemie letiště i aerolinky jenom Evropě propustily desítky tisíc zaměstnanců a nyní je obtížné znovu zaměstnance dostat na palubu,“ popsal expert na leteckou dopravu ze společnosti Ernst & Young Partner Corporate Finance Petr Kováč. Kvůli pandemii pak celosvětově přišlo o práci v leteckém průmyslu více než čtyři milionů pracovníků.

Jednou z hlavních příčin pomalého náboru nových posil jsou nutné bezpečnostní prověrky. Ty trvají až půl roku. Stejně tak musí noví zaměstnanci absolvovat patřičná školení. „Nedá se proto předpokládat, že nadcházející vrchol letní sezony bude bez problémů. Bezpochyby bude docházet k rušení letů nebo omezení provozu na celé řadě letišť,“ upozornil Kováč.

Lufthansa ruší lety

Kvůli nedostatku personálu ruší své lety největší německý letecký dopravce Lufthansa. Podle agentury Reuters zrušil německý gigant v červenci přibližně 900 vnitrostátních a evropských letů. Jedná se většinou o páteční a víkendové lety. "Nedostatek personálu se týká letišť, služeb pozemního odbavení, ale také řízení letového provozu, a i leteckých společností," píše německý dopravce ve svém prohlášení.

Ke klidu naopak vyzývá Mezinárodní sdružení pro leteckou dopravu (IATA). Problémy na letištích už byly před vypuknutím pandemie. „Je evidentní, že nedostatky v tom, jak vlády pandemii zvládaly, pokračovaly i v oživení. Vzhledem k tomu, že vlády prováděly obraty a politické změny, panovala do poslední chvíle nejistota, takže na restart odvětví, které bylo dva roky převážně nečinné, zbývalo jen málo času. Není divu, že v některých lokalitách zaznamenáváme provozní zpoždění,“ uvedl generální ředitel IATA Willie Walsh.

Ruzyňské letiště stíhá

I Letiště Praha muselo kvůli pandemii koronaviru a úpadku cestování propouštět. Výpověď obdrželo na šest set zaměstnanců. Třetinu z nich už letiště nabralo zpět. Klíčové pozice jsou tak nyní již obsazené. I přesto ruzyňské letiště doporučuje cestujícím, aby se na dostavili v případě letů po Evropě dvě a půl hodiny před plánovaným odletem, u dálkových letů pak tři hodiny předem.

Ruzyně očekává, že letos odbaví zhruba devět milionů cestujících. To je dvojnásobek oproti roku 2021. „Personálně navyšujeme hlavně ty organizační složky, na které má nárůst provozu největší dopad a které jsou zároveň stěžejní pro komfortní průchod cestujících procesem odbavení,“ říká personální ředitelka Letiště Praha Dana Lörincová. Letiště se v náboru primárně zaměřilo na pracovníky bezpečnostní kontroly a lidi nutné pro odbavení cestujících a letadel.

Problémy zatím nehlásí ani tuzemské cestovní kanceláře. „Lidé si zvykli, že v době pandemii, když náhodou letělo letadlo, byli odbaveni za několik minut. Nyní se vracíme do roku před pandemií, kdy bylo běžné dostavit se na letiště dvě hodiny předem. Už v tu dobu se tvořily u odbavení fronty a bylo nutné je vystát. Není důvod k žádné panice,“ uvedl výkonný ředitel Asociace cestovních kanceláří České republiky Michal Veber.

Pokud se cestující ocitne v situaci, kdy je jeho let zrušen, může se rozhodnout pro výběr kompenzace. Buď může trvat na vrácení peněz, nebo využije možnost náhradního letu. V případě, že letecká společnost nabízí finanční kompenzaci formou voucheru, musí s tím cestující souhlasit. Spolu s finanční či voucherou kompenzací má cestují nárok na poskytnutí občerstvení a na možnost kontaktovat své blízké. „Pokud si cestující zvolí možnost náhradního letu, může mu vzniknout nárok na bezplatné ubytování a přesun mezi hotelem a letištěm v závislosti na časové prodlevě mezi původním letem a tím, na nějž byl přesměrován,“ dodává vedoucí spotřebitelské poradny dTestu Jana Marková.

Cestující může mít též nárok na finanční kompenzaci. Nárok vzniká v následujících případech:



- Když není cestující informován o zrušení alespoň dva týdny před odletem.



- Pokud není informován o zrušení ve lhůtě od 2 týdnů do 7 dnů před odletem a nebylo nabídnuto přesměrování, jež by umožnilo odletět nejpozději dvě hodiny před plánovaným časem odletu a dosáhnout cílového místa určení nejpozději čtyři hodiny po plánovaném čase příletu.



- Pokud není informován o zrušení méně než 7 dní před plánovaným odletem a není mu nabídnuto přesměrování letu, které by umožnilo odletět nejpozději jednu hodinu před plánovaným časem odletu a dosáhnout cílového místa určení nejpozději dvě hodiny po plánovaném čase příletu.



Kompenzace je hrazena ve výši 250–600 EUR (cca 6000 až 15 000 korun) v závislosti na délce letu. Cestující však nemá právo na finanční odškodnění, pokud bylo zrušení letu způsobeno mimořádnými okolnostmi (šíření nákazy onemocnění Covid-19).



V případě, že dopravce v dostatečném časovém předstihu s ohledem na plánovaný čas odletu informuje o zrušení letu a zajistí jeho přesměrování, cestující nárok na finanční kompenzaci nemá.



Pokud zákazník obdrží poukaz, aniž by s jeho vystavením souhlasil, je třeba se bránit. dTest doporučuje trvat na vrácení peněz. V případě potíží je možné podat stížnost letecké společnosti.



