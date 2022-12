Belgická policie při zátahu zabavila počítačové vybavení, telefony a přibližně 600 tisíc eur (14,6 milionu Kč) v hotovosti. Prokuratura neuvedla jména zadržených, ale sdělila, že jeden z nich byl dříve poslancem Evropského parlamentu.

Policejní operace byly zaměřeny zejména na asistenty pracující pro evropské zákonodárce. V Evropském parlamentu zasedá 705 volených poslanců z 27 členských zemí bloku. Každý z nich má několik pomocníků.

Prokuratura uvedla, že policie podezírá neznámou zemi Perského zálivu ze snahy „ovlivnit ekonomická a politická rozhodnutí Evropského parlamentu“. Podle prokuratury tak měla činit „vyplácením velkých finančních částek nebo nabízením velkých darů třetím stranám s významným politickým a/nebo strategickým postavením v Evropském parlamentu“.

Podle belgických novin Le Soir je nejmenovanou zemí Perského zálivu Katar, jehož představitelé se údajně pokusili uplatit italského socialistického politika, který byl europoslancem v letech 2004 až 2019.

