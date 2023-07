Evropu v posledních týdnech sužují vlny veder. Teplotní rekordy hlásí Itálie, Řecko i Španělsko. Podle vědců má být v budoucnosti jenom hůř. Předpovídají, že kvůli klimatickým změnám bude lidstvo zažívat vedra častěji a intenzivněji než kdy předtím.

Evropu sužuje rekordní vedro. Vědci varují, že v budoucnosti budou vlny veder ještě intenzivnější. | Foto: ČTK/AP Photo/Gregorio Borgia

Vlna veder podle Evropské kosmické agentury teprve začíná. Období vysokých teplot, kterou odborníci nazvali Cerberos, nahradí v nejbližších dnech další vlna, kterou italští meteorologové pojmenovali Charon podle postavy převozníka v řecké mytologii.

V Itálii mají teploty překročit 40 stupňů Celsia. „Bublina horkého vzduchu, která se nafoukla nad jižní Evropou, proměnila Itálii a okolní země v obří pec na pizzu,“ uvedla podle portálu CNN klimatická vědkyně z univerzity v Readingu Hannah Clokeová.

Evropu čeká druhá vlna veder:

Zdroj: Youtube

Itálie, Německo

Horka doprovázená lesními požáry a evakuacemi obyvatel zažívají i lidé v Řecku a Španělsku. Evropská kosmická agentura podle portálu Sky News varovala, že podobná extrémní vedra se v příštích dnech dostanou i do Francie, Německa a Polska. Očekává se přitom, že se Evropa ještě přiblíží k rekordní hodnotě 48,8 stupně Celsia z roku 2021 nebo ji dokonce překoná.

Záběry ničivých požárů v Řecku: Plameny severně od Atén nabraly na síle

Teplotní rekordy atakuje počasí i na severozápadě Číny, kde meteorologové naměřili 52,2 stupňů Celsia. Podobná horka sužují i části USA, severní Afriky a Japonska. Taková vedra vedou podle ředitele Centra pro klima a spravedlnost na univerzitě v Readingu Chrise Hilsona k mnoha předčasným úmrtím, zejména u starších lidí.

Strašák klimatická krize

Minulý měsíc byl podle odborníků zdaleka nejteplejším červnem v historii, provázely ho přitom i rekordně vysoké teploty oceánů a nízká úroveň antarktického ledu. Začátek července v rekordech pokračoval.

Šéf Světové zdravotnické organizace v souvislosti s vlnami veder upozornil na to, že světoví vůdci by se měli více zabývat klimatickou krizí. „Děje se to. Vyzývám světové vůdce, aby nyní jednali,“ uvedl Tedros Adhanom Ghebreyesus v reakci na neustálé znečišťování ovzduší lidmi. Extrémní teplotní výkyvy budou v budoucnosti podle vědců stále častější a intenzivnější.

Globální teploty již vzrostly v porovnání z předprůmyslovou dobou o 1,2 stupně Celsia. Podle Simona Lewise z University College London dosáhne lidstvo při současné globální politice do roku 2100 oteplení o 2,7 stupně. Už oteplení o 1,5 stupně bude mít přitom katastrofální důsledky pro extrémní povětrností jevy. „Zastavit globální oteplování můžeme jen rychlým a trvalým snížením emisí uhlíku na čistou nulu,“ vyzval Lewis.

Zatím největší vlnu veder v Evropě zažívali lidé v roce 2003. V létě před dvaceti lety na úmorné teploty kolem 40 stupňů Celsia zemřelo více než 70 tisíc lidí. Nejvyšší počet obětí zaznamenali ve Francii, kde jejich počet dosáhl čtrnácti tisíc. Druhá největší vlna veder nastala v Rusku před třinácti lety. Teploty přesahující 37 stupňů Celsia měly za následek smrt více než 56 tisíc lidí.