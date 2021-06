Co se děje v Rakousku.Zdroj: Deník

S přípravami na zkrácenou sezonu 2021 nyní v srdci tyrolských Alp finišuje také hoteliér a statkář Ferdinand Pragner. Nocleh uprostřed jedinečného horského údolí Gschnitztal v jeho penzionu s kapacitou až padesáti lůžek strávili hosté naposledy při Almabtrieb, tedy slavnostním shánění dobytka z kopců do stájí.

„Právě tehdy vydalo Německo varování před vycestováním ze země. Prakticky den ze dne byl šlus. Pak jsme doufali, že snad o Vánocích bychom mohli otevřít, dokonce to tak jednu chvíli i vypadalo." říká Pragner.

"Čísla nakažených šla dolů a my jsme začali být optimističtí. Zbytečně. Pak řekla vláda, že by datem znovuotevření měl být desátý leden. Ani to nevyšlo. Později avizovala konec ledna. Pak přišel únor, kdy vlastně stojí přede dveřmi hlavní sezona. Opět jsme věřili marně. Stále plní nadějí jsme vzhlíželi na konec března. Potom jsme doufali, že snad Velikonoce, kdy si k nám ještě jezdí zalyžovat množství štamgastů,“ vypočítával Pranger, který je zároveň i úspěšným chovatelem ušlechtilého plemene alpských krav Tiroler Grauvieh, tedy tyroský šedý skot.

Jak přiznal, zimní sezonu 2020/2021 bude chtít co nejdříve zapomenout. „Všichni jsme ji ukončili de facto s nulovým výdělkem,“ zmínil.

Žádná podpora

Finanční injekci za nemožnost provozovat svůj byznys zatím neviděl žádnou. „Podporu od vlády jsme dostali, to ano, ale jen ústní. Peníze jsme neviděli žádné. Pravidla pro vyplácení pomoci od státu jsou tak složitá a komplikovaná, že je klidně možné, že na ně ani nedosáhneme. Platit energie však musíme všichni. Jak na tom skutečně hoteliéři a majitelé penzionů jsou, nejde hodnotit. Člověk slyší to či ono a je jen těžké z toho vyfiltrovat pravdu. Musíme se zkrátka spolehnout jen sami na sebe,“ usmíval se Pranger.

Letos u něj vůbec poprvé přespí první hosté v noci z osmadvacátého na devětadvacátého května. „Na sobotu připravujeme barbacue party, už se těším, až se s lidmi opět potkáme. Nejsou to totiž jen naši hosté, ale především přátelé, kteří nám obrovsky chyběli. Člověk s nimi hovoří, směje se s nimi, diskutuje. Ano, byli jsme smutní, a byl tady až moc velký klid,“ smál se statkář.

Všechny svoje pokoje však stále rezervované nemá. „Lidé jsou velice nejistí. Teprve musejí dostat pod kůži fakt, že vlastně mohou přicestovat, aniž by po návratu do vlasti museli absolvovat karanténu,“ domnívá se Pranger.

Test před příjezdem

Pravidla, která musejí jeho hosté dodržovat, jsou poměrně jednoduchá a srozumitelná. „Před příjezdem je třeba absolvovat negativní test na koronavirus. A to buď PCR, který platí 72 hodin, nebo antigenní, jehož platnost je 48 hodin. V domě pak musejí dodržovat pravidla rozestupů, hygienická pravidla, jejichž součástí je samozřejmě používání dezinfekce, no a pochopitelně v okamžiku, kdy hosté nesedí u svého stolu, by si měli nasadit respirátory. Podávání snídaní a večeří je možné, ovšem za dodržování daných pravidel,“ vyjmenoval hoteliér.

Gschnitz, kde se jeho statek nachází, je zařazený do prestižní kategorie takzvaných Bergsteigerdörfer. Tedy mezi místa, která se vyznačují panenskou přírodou, respektem k ní, a především rovnováhou mezi vlivem člověka do původní krajiny.

„U nás není žádný masový turismus, celé dny při vandrování nepotkáte prakticky ani živáčka. Jsme místo vyhledávané pro přírodu takovou, jak byla stvořená. Myslím si, že pokud něco dřívější lockdowny skutečně dokázaly, tak navrátit lidem schopnost vážit si míst, ve kterých žijeme, a navrátit se blíže k přírodě, která nás obklopuje. Přijíždějí k nám hosté jak rakouští, tak i z okolních států. Starší páry i rodiny s malými dětmi. In je opět pěší turistika, která byla roky podceňovaná a out,“ vyprávěl Pranger.

Jak dodal, během posledního lockdownu se rozhodně nenudil. „Na statku je práce stále dost. Kromě toho jsme se pustili do budování nových webových stránek a dali do pořádku vztahy s dovolenkovými platformami, přes které také pronajímáme naše apartmány. No a samozřejmě jsme se snažili zůstat v kontaktu s našimi hosty, kupříkladu prostřednictvím sociálních sítí jako Facebook,“ prozradil chovatel a statkář.

Vrátí se čeští turisté?

Dle dostupných statistik, které zveřejnila Rakouská národní turistická centrála, se kupříkladu v roce 2018 vydalo k našim jižním sousedům rekordní množství českých návštěvníků. „Celkový počet přenocování se přehoupl přes hranici tří milionů, což znamená nárůst o 8,2 procenta. Česká republika se tak v mezinárodním měřítku probojovala na pátou příčku,“ uvedli tehdy statistici.

Nejvíce lidí do Rakouska pravidelně míří z Německa, Nizozemí, Švýcarska, Lichtenštejnska a Velké Británie. Podle údajů Českého statistického úřadu se na dovolenou do Rakouska vydalo v roce 2018 až 328 tisíc lidí z Česka.

Kupříkladu loni podle prodejců pobytů meziročně klesl počet Čechů, kteří v Rakousku strávili letní dovolenou. „Cestují tam spíše na kratší dobu, často jen na prodloužené víkendy. Za dovolenou ale více utrácejí, v průměru zhruba o pětinu. Největší zájem mají o rakouské Alpy, kde naleznou sportovní vyžití i wellness služby,“ informovala před časem ČTK s tím, že po Chorvatsku, Slovensku a Itálii je Rakousko čtvrtou nejčastěji navštěvovanou zahraniční destinací. Delší pobyt tam v roce 2020 strávilo 409 tisíc Čechů.

