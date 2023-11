Robert Fico na summitu EU: Silná slova i hlasování s většinou

Na summitu EU Robert Fico oznámil, že na svoji první premiérskou cestu pojede do Prahy | Foto: Úřad vlády České republiky

Stalo se to, v co mnozí tajně doufali. Nový slovenský premiér Robert Fico sice přijel na konci minulého týdne na svůj první summit EU ve staronové funkci premiéra jako podle médií „druhý Viktor Orbán“, ale hlasoval jinak. Normálně. Během předvolební kampaně přitom hlásal ukončení dodávek zbraní pro Ukrajinu a tlak na co nejrychlejší ukončení války s Ruskem.