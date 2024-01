Slovenský premiér Robert Fico dnes zpochybnil, že by v Kyjevě byla válka; v ukrajinské metropoli podle něj panuje normální život. Fico to prohlásil na tiskové konferenci během výjezdního zasedání vlády ve východoslovenské Kamenici nad Cirochou, když odpovídal na otázku, proč se jeho středeční středeční schůzka s ukrajinským protějškem Denysem Šmyhalem neuskuteční v Kyjevě, ale v Užhorodu u hranic.

Slovenský premiér Robert Fico. | Foto: ČTK

Fico řekl, že reagoval na požadavky ukrajinské strany a že je to pro něj praktické. Na tiskové konferenci přitom čelil dotazu, zda se nechce jet podívat na válku v Kyjevě osobně. „A to si fakt myslíte, že v Kyjevě je válka? To jako nemyslíte vážně, doufám…," uvedl (po 23. minutě). „Je tam absolutně normální život,“ dodal Fico, podle něhož konflikt na Ukrajině má lokalizovaný charakter.

Zahraniční státníci jezdí na návštěvy Kyjeva i v podmínkách pokračující ruské invaze na Ukrajině. Naposledy v pondělí tam zavítal nový polský premiér Donald Tusk; po určitou dobu byl přitom na celé Ukrajině, včetně Kyjeva, vyhlášen letecký poplach. Dnes Rusové na ukrajinskou metropoli zaútočili a záchranáři hlásí 22 zraněných, mezi nimi čtyři děti.

Robert Fico je nejen proti dodávkám zbraní Ukrajině, ale také proti přijetí Ukrajiny do Severoatlantické aliance, které hodlá vetovat:

Fico odmítá přijetí Ukrajiny do NATO. Hodlá ho vetovat

Fico se o víkendu vyslovil proti přijetí Ukrajiny do NATO, neboť by to podle něj bylo spojeno s rizikem třetí světové války. Ukrajinu zároveň označil za zkorumpovanou zemi, ve které se ztrácí západní pomoc, a jako nereálné odmítl snahy Kyjeva osvobodit území okupovaná Ruskem. Fico také řekl, že Ukrajina není suverénní stát, protože je pod absolutním vlivem USA. Na dnešní tiskové konferenci ujistil (od 17. minuty), že je připraven se svými postoji ve středu seznámit Šmyhala.

V pondělí šéf zahraničního výboru ukrajinského parlamentu Oleksandr Merežko prohlásil, že Ukrajina by měla zrušit návštěvy zahraničních představitelů, kteří zpochybňují její suverenitu. Naopak ukrajinská agentura Unian dnes zveřejnila příspěvek nabádající nerozhádat se s Ficem, protože „úplně stačí“ maďarský premiér Viktor Orbán.

Při raketovém útoku na ukrajinskou metropoli zemřeli v srpnu dva lidé a další dva utrpěli zranění:

Po vzdušném útoku na Kyjev zemřeli nejméně dva lidé. V Rusku útočily drony

„Hovoříme-li o stanovisku Roberta Fica, tak není až tak jednoznačné. Skutečně ho sotva lze označit za proukrajinského slovenského premiéra. Ale dělá i jisté kroky, které nedovolují považovat ho jednoznačně za protiukrajinského,“ upozornil ve zprávě Unian expert na zahraniční politiku a sousedské vztahy Serhij Herasimčuk.

Jako příklad uvedl, že Fico se už v předvolební kampani vymezoval proti přijetí Ukrajiny do NATO, ale neměl námitky proti ukrajinskému členství v Evropské unii; naopak říkal, že pro Slovensko bude výhodné, pokud Ukrajina bude členem EU. Fico před volbami také tvrdil, že už ani jeden slovenský náboj nepůjde na Slovensko, ale po volbách vláda upřesnila, že to se týká bezplatné pomoci, avšak kontrakty bude respektovat. A to se týká i dodávek samohybných houfnic Zuzana a odminovacích strojů Božena. Tedy Slováci nic "nedarují", a tím se Fico obrací na své voliče, ale odvedou práci, za kterou dostanou zaplaceno. A tím také dává signál EU, která za tyto dodávky platí. Slovensko rovněž pokračuje v poskytování humanitární pomoci.

Proto je třeba se s Ficem setkávat a jednat, nehledě na jeho skandální prohlášení. Přinejmenším je třeba mít na zřeteli skutečnost, že Slovensko se zúčastní jednání o vstupu Ukrajiny do EU a může ovlivnit rozhodování o poskytnutí unijní finanční pomoci. „Jiná věc je, že je třeba jasně dát najevo, kde jsme na jedné straně a kde by Slovensko mohlo překročit přípustnou mez,“ tvrdí Herasimčuk.

Šéf vládní strany Hlas Peter Pellegrini, favorit voleb, v pátek večer oznámil kandidaturu na slovenského prezidenta:

Pellegrini oznámil kandidaturu na prezidenta. Slovensko čeká drama

Pokud Fico bude trvat na tvrzeních, která odporují ukrajinským zájmům, pak se lze zdržet společného prohlášení. Ale nemá smysl vyhýbat se dialogu, protože stačí Orbán, který blokuje hodně věcí a ohrožuje ukrajinskou integraci do EU a NATO. Bez ohledu na veškerou odpudivost Ficových prohlášení, nestálo by za to mít ho za odpůrce. Vždyť tandem Fico-Orbán by mohl nadělat problémy, nabádá expert. Pokud Orbán získá ve Ficovi spojence v EU, situace se pro Ukrajinu může zhoršit.

Bratislava po říjnovém nástupu nynější Ficovy vlády zastavila vojenskou pomoc Ukrajině ze slovenských státních zásob. Slovenská vláda hodlá pomáhat Ukrajině pouze dodávkami humanitární pomoci.