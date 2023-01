Zvažujeme možnost vstupu do NATO bez Švédska, uvedl finský ministr zahraničí

ČTK

Společný vstup Finska a Švédska do Severoatlantické aliance zůstává pro finskou vládu prioritou, Helsinky ale musí zvážit i variantu vstupu do NATO bez Švédska. Podle agentury AFP to uvedl finský ministr zahraničí Pekka Haavisto. Vyjádřil se tak poté, co turecký prezident Recep Tayyip Erdogan v pondělí prohlásil že Švédsko by nemělo počítat s tureckou podporou svého vstupu do aliance, pokud nezaručí respekt k islámu.

Vlajky Finska (vlevo) a Švédska v sídle NATO v Bruselu, 18. května 2022 | Foto: ČTK