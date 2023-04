Finsko se v úterý stalo 31. členem Severoatlantické aliance, kam se rozhodlo vstoupit vloni v reakci na ruský vpád na Ukrajinu. Americký ministr zahraniční Antony Blinken převzal v Bruselu přístupový dokument podepsaný jeho finským protějškem Pekkou Haavistem, čímž pro skandinávskou zemi oficiálně skončil přijímací proces.

Finský ministr zahraničí Pekka Haavisto (vlevo) a generální tajemník NATO Jens Stoltenberg si předávají přístupové dokumenty v sídle Severoatlantické aliance v Bruselu, 4. dubna 2023 | Foto: ČTK

Podle generálního tajemníka NATO Jense Stoltenberga finské členství posílí obranyschopnost NATO a zvýší bezpečnost Finska, které má s Ruskem přes 1300 kilometrů společné hranice.

Po desítky let neutrální severské země Finsko a Švédsko požádaly o členství před necelým rokem v obavách z ruské rozpínavosti. Zatímco finský vstup ratifikovalo všech 30 dosavadních členů, Stockholm zatím nemá souhlas Turecka a Maďarska.

Stoltenberg prohlásil, že ruský prezident Vladimir Putin dosáhl invazí na Ukrajinu pravého opaku než zamýšlel. Chtěl zabránit rozšiřování aliance, právě to se však v důsledku stalo, upozornil generální tajemník aliance.

Švédsko na přijetí stále čeká

Finský prezident Sauli Niinistö uvedl, že Finsko bude po svém vstupu do NATO pokračovat v úsilí o co nejrychlejší připojení Švédska k alianci. Obě severské země zažádaly o vstup do NATO společně v loňském roce. Stockholm ale stále čeká na ratifikaci ze strany Turecka a Maďarska.

Také britský premiér Rishi Sunak dnes podle agentury AFP apeloval na „všechny členy“ Severoatlantické aliance, aby přijetí Švédska schválili.

„Jsem hrdá na Finsko a finský lid. Jako národ jsme byli v tomto historickém procesu jednotní. Děkujeme našim spojencům za důvěru. Společně budeme silnější,“ napsala na twitteru odcházející finská premiérka Sanna Marinová.

Finský prezident Niinistö uvedl, že jeho země bude nadále pracovat na budování společné bezpečnosti a obrany v celém severském regionu.

Přijetí každého nového člena do NATO musí odsouhlasit všech 30 členských zemí aliance. Švédsku stojí v cestě především Turecko, které kritizuje Stockholm za to, že podle něj poskytuje útočiště kurdským radikálům a odpůrcům islámu nebrání ve veřejných protimuslimských projevech.

Zvrat přinesla válka

Finsko společně se Švédskem zachovávalo v rámci Evropy po dlouhá desetiletí vojenskou neutralitu. Invaze Ruska na Ukrajinu loni 24. února ale přinesla dramatický obrat, zvláště pro Finsko, které s Ruskem sdílí hranici dlouhou téměř 1300 kilometrů a má z minulého století zkušenosti se sovětskou invazí.

Na pozadí ruské invaze na Ukrajinu Finsko a Švédsko podaly přihlášku do NATO loni 18. května. Členské země kromě Turecka to uvítaly. Obě severské země byly formálně přizvány do aliance na madridském summitu 30. června, umožnila to jejich dohoda s Tureckem. Jejich vstup odsouhlasila koncem srpna i česká Sněmovna.

Rusko již dříve varovalo, že pokud Finsko a Švédsko vstoupí do NATO, rozmístí ve své pobaltské enklávě Kaliningradu jaderné a hypersonické zbraně. „Rusko bude nuceno přijmout odvetné vojensko-technické i jiné kroky, aby se vypořádalo s hrozbami, které z toho vyplývají pro jeho národní bezpečnost,“ varoval také loni ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov.

Podrážděná reakce Ruska

Podrážděně Rusko reaguje i nyní. Ruská ambasáda ve Švédsku například zveřejnila na svých webových stránkách prohlášení, podle něhož se Švédsko a Finsko v případě vstupu do NATO stanou „legitimním cílem“. Švédsko si po výhrůžkách ze strany Ruska předvolalo ruského velvyslance. Náměstek ruského ministra zahraničí Alexandr Gruško prohlásil, že Moskva zvýší vojenskou přítomnost na západě a severozápadě země.