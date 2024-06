Jako na celoevropském srazu popelářů to o víkendu vypadá v rakouském údolí Murtal, kde na místním okruhu Red Bull Ring jede další z dílů seriálu formule 1. Celou oblast totiž ovládla armáda lidí oblečených v oranžových barvách. Ne všichni jsou však příznivci fenoména posledních měsíců, Nizozemce Maxe Verstappena, ale také britské stáje McLaren. Ale i Česko tu má svoji malou předsunutou jednotku. Čítá na sto lidí a pod dohledem majitele projektu GPtents Petra Bouchala se stará o pohodlí nejen oranžové army, ale i dalších návštěvníků motoristického svátku.

Ti se u něj mají jako v bavlnce. A stačí k tomu málo. Jenom třicet kamionů, z nichž polovina je zaplněna stany a pohodlnými matracemi, a druhá sprchami a toaletami. „Čistota a pohodlí jdou ruku v ruce,“ říká před stanovým městečkem, které během pár dní vyrostlo na poli nedaleko formulového okruhu, český zástupce v kolotoči královny motorsportu.

Stany, které jsou vyrovnány v řadě jako vojáci a pokrývají plochu větší než fotbalové hřiště, z venku malinko klamou tělem. Na první pohled totiž trošku evokují sympozium rybářů či showroom outdorového obchodu. Při pohledu dovnitř však zaplesá srdce každého spáče, který rád své kosti na noc ukládá na postel podobné té z pohádky Princezna na hrášku. „Je důležité, aby se u nás lidé cítili téměř jako doma, či jako v lepším hotelu,“ doplňuje u pohodlných matrací Bouchal.

Stanový hotel, jak sám Bouchal městečku přezdívá, čítá na 500 stanů. Jejich stavba trvá zkušenému týmu přibližně tři dny. „Rekord na postavení jednoho stanu máme tři a půl minuty,“ říká hrdě Bouchal.

Jeho stohlavý ansábl tvoří povětšinou studenti a studentky vysokých škol z Česka a Slovenska. „Důvod je jednoduchý. Všechny formulové velké ceny, kam jezdíme, jsou již totiž místně personálně vyčerpány. Ale má to i své výhody. Češi, kteří jezdí na F1 čím dál více, se tu setkají s rodnou řečí, což je pro ně také pohodlné, a studenti si ještě více prohlobí znalost jazyků. Hlavně tedy angličtiny a němčiny,“ doplnil Bouchal.

close info Zdroj: se svolením GPtents zoom_in Stanové městečko a brigádníci z Česka i Slovenska na formuli 1.

Mladý studentský personál však neplní jen stanově stavební službu, ale dá se říct, že jsou to mladí muži a ženy mnoha profesí. Vaří, umývají toalety, řídí dopravu, doplňují mýdla, obsluhují generátory a nově příchozím hostům přináší jako welcome drink pivo či nealko nápoje.

Jednou z těch, která zvládne postavit stan za čtyři minuty, dokonale vysmýčit toaletu či „hotelovým hostům“ poradit s všemožnými problémy, je i studentka Klára Tolášová z Ústečka u moravských Hranic. Ta absolvuje již několikátou velkou cenu. A přitom ze začátku vůbec nevěděla, co ji vlastně čeká. Tedy ne z pohledu práce, ale prostředí. „Četla jsem inzerát, že se hledá brigádník do stanového městečka na závodech formulí a motorek. A tak jsem si myslela, že to bude sraz motorkářů. A když se se mnou mamka na nádraží loučila, říkala, ať si mezi tím gangem dám na sebe pozor,“ vzpomíná z úsměvem.

To, že se nejedná o žádné Hells Angels či Noční Vlky, zjistila až při příjezdu na místo. „A musím říct, že jsem si docela oddychla,“ dodává dívka, která má již v ruce připravený kyblík a další propriety pro očistu nedalekého sociálního zařízení. „S šéfem jsme na tom podobně. Oba máme rádi pořádnou čistotu. A tak mi umývání sprch a toalet několikrát denně nevadí. Hlavní je, že jsou spokojeni hosté,“ doplňuje Klára.

A zatímco se nad údolí snáší tma, rozjíždí rozjaření Holanďani, spokojení s tím, že jejich miláček opanoval kvalifikaci na nedělní sprint, diskotéku, vypouští rachejtle a oddávají se pití piva a konzumaci ze zdejšího catteringu. Jediné, co mezi lákavými burgery, tortillami a špagetami chybí, je holandský řízek.