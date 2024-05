Už za několik týdnů zachvátí Německo fotbalová horečka. Týmy z celé Evropy se sjedou do sousední země, aby se utkaly o legendární trofej. Doprovázet je budou samozřejmě fanoušci, očekává se příjezd až téměř tří milionů lidí, kteří si nebudou chtít nechat ujít největší fotbalový svátek kontinentu. To přinese také extrémní zátěž na veřejnou dopravu, především na železnici, která není v nejlepší kondici a trápí ji dlouhá zpoždění.

Co se děje v Německu.Zdroj: DeníkZ Česka je po železnici velmi snadno dostupné Lipsko, Berlín, Hamburk či Mnichov. Ale také vzdálenější Kolín nad Rýnem, Gelsenkirchen nebo Dortmund. Mezi jednotlivými městy se budou přesouvat desítky, možná stovky tisíc fanoušků ze zahraničí, se kterými si bude muset poradit především páteřní vysokorychlostní železnice. Ty brázdí téměř 400 souprav schopných dosahovat rychlosti i více než 300 kilometrů v hodině, ve kterých je téměř čtvrt milionu míst.

Na první pohled Německo vypadá jako připravené na velký fotbalový svátek. Problémy má ale v infrastruktuře, která se v posledních letech výrazně horší, což přináší rozsáhlé opravy. Jen loni daly Deutsche Bahn do oprav v přepočtu přibližně 300 miliard korun.

Dálkové vlaky, včetně těch mezinárodních mířících do Česka, tak jezdí s velkými zpožděními. Například během letošního března dojelo podle údajů Deutsche Bahn včas do cíle své cesty jen 70 procent dálkových vlaků. A den po berlínském fotbalovém finále začne velká výluka na trati mezi Frankfurtem nad Mohanem a Mannheimem, po které denně projede na 300 vlaků.

Budete pracovat pro obce, nebo vám sebereme peníze. První okres v Německu chce donutit uprchlíky pracovat:



Fotbaloví fanoušci mířící na zápasy vlakem by ale neměli mít obavy ze stávek, které v minulých měsících mnohokrát ochromily provoz na německé síti. Vedení německých drah se totiž dohodlo s odborovou organizací strojvůdců na kompromisním návrhu kolektivní smlouvy. Není ale možné zcela vyloučit, že nebudou stávkovat jiné odborové organizace.

Pro české fanoušky cestující na zápasy vlakem nemohl být los příznivější. Česká reprezentace totiž odehraje úvodní utkání proti Portugalsku v Lipsku, další dva zápasy proti Gruzii a Turecku pak bude hostit severoněmecký Hamburk. Obě dvě města jsou z Česka velmi snadno dostupná přímými vlaky, případně s jedním přestupem v Drážďanech nebo Berlíně. Ačkoliv do prvního českého zápasu na mistrovství Evropy zbývá více než jeden a půl měsíce, vlaky se už nyní poměrně hodně plní. Dopravci proto doporučují si koupit jízdenku co nejdříve včetně místenky.

