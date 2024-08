Křišťálově čisté moře, zásnuby na pláži, sportovní aktivity, vůně Jadranu a úsměvy z dovolené. Čtenáři Deníku posílají do soutěže Moje Chorvatsko své fotografie z oblíbených míst. Redakce vybrala čtyři výherce za druhé dva týdny v červenci, kterým pošle finanční odměnu.

Krásných snímků ale bylo mnohem víc. Fotografie si můžete prohlédnout v galerii. Za desítky krásných příspěvků všem čtenářům moc děkujeme.

Soutěž trvá do konce srpna

Své fotografie můžete posílat až do 31. srpna 2024 na e-mailovou adresu chorvatsky@denik.cz. Nezapomeňte snímek doplnit originálním popiskem s důvodem, proč si právě toto místo získalo vaše srdce.

Hradby v Dubrovníku, vodopády na řece Krka, amfiteátr v Pule, levandule na Hvaru, olivové háje na ostrově Pag či pláž Zlatni rat. To jsou jen střípky z nepřeberné škály okouzlujících míst, která najdete v Chorvatsku. Jaké ikonické místo jste si zamilovali vy?

Jak soutěžit

Vyfoťte se na zajímavém místě Jadranu a fotografii pošlete mailem k nám do redakce. Každý týden vybereme dva autory, kterým za jejich snímek pošleme odměnu 200 korun. Ze všech fotografií na konci léta vybere soutěžní komise (šéfredaktor rubriky, marketingový manažer a grafik) tři nejlepší, jejichž autoři vyhrají paddleboard.

Do soutěže se můžete přihlásit opakovaně. Soutěž se řídí všeobecnými pravidly o soutěžích, přihlášením do ní bere účastník na vědomí Zásady zpracování osobních údajů společnosti VLTAVA LABE MEDIA a.s.