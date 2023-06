Muže zadrženého při čtvrtečním útoku ve východofrancouzském městě Annecy vyšetřují úřady pro pokus o vraždu, uvedla prokuratura. Podezřelý je ve vazbě. Nožem útočil v parku na břehu jezera, kde poranil šest lidí, z toho čtyři děti. Podle prokurátorky nikdo z nich není v ohrožení života.

Prokurátorka Line Bonnetové-Mathisová podle agentury AFP řekla, že 31letý uprchlík ze Sýrie, který má povolení k trvalému pobytu ve Švédsku, byl předveden před soudce a seznámen s obviněním. Motiv činu stále není znám, nic ale nenasvědčuje tomu, že by šlo o teroristický čin.

Zraněné děti, kterým je od 22 měsíců do tří let, zůstávají v nemocnici. Oběti útoku pocházejí ze čtyř různých zemí: Francie, Británie, Nizozemska a Portugalska.

Podezřelý má ve Švédsku tříletou dceru a manželku. Muž odmítl mluvit s vyšetřovateli, byl vyšetřen psychiatry a dalšími lékaři, kteří podle agentury DPA nezjistili, že by trpěl bludy. Testy na drogy a alkohol byly negativní, uvedla agentura Reuters.

Svědci vypověděli, že při útoku se muž zmínil o dceři, manželce a Ježíši Kristu. Podle Bonnetové-Mathisové měl u sebe předměty související s křesťanstvím, kříž a dva obrázky. Měl u sebe rovněž 480 eur v hotovosti a švédský řidičský průkaz. Spal podle všeho ve společných prostorech jednoho z domů v Annecy. Francouzský deník Le Monde v pátek napsal, že zadržený je křesťan. Při útoku ho pomohl zablokovat a odehnat mladý křesťanský poutník, kterého francouzská média oslavují jako hrdinu.

Jak uvedla francouzská policie, před příjezdem do Francie loni v říjnu muž cestoval do Itálie a do Švýcarska. Francouzi proto nyní zjišťují od svých kolegů v těchto zemích, zda o pachateli a jeho pohybu neví něco bližšího.

Oběti jsou mimo ohrožení života

Zraněnými dětmi jsou dva dvouletí Francouzi, bratranec a sestřenice, kteří byli s babičkou na hřišti, když se útočník objevil. Zranění utrpěla také tříletá britská dívka, která byla na návštěvě Annecy se svými rodiči, a 22měsíční nizozemská dívka, uvedla prokuratura.

Francouzský prezident Emmanuel Macron v pátek navštívil jak oběti a jejich rodiny, tak záchranáře a svědky. Následně uvedl, že dvě nejvážněji zraněná batolata jsou ve stabilizovaném stavu a lékaři věří, že jejich stav se bude zlepšovat. Zraněná britská dívenka je podle prezidenta při vědomí „a dívá se na televizi“. Mimo ohrožení života je i holčička z Nizozemska, která leží v nemocnici v Ženevě, sdělilo nizozemské ministerstvo zahraničí. Jedna z dospělých obětí útočníka už byla propuštěna z nemocnice, druhá je při vědomí.

Čtyřiadvacetiletý křesťanský poutník Henri, který je na devítiměsíční pěší a stopovací cestě po francouzských katedrálách, uvedl, že útočník se vrhl i na něj, on ho ale odrazil svým těžkým batohem. Jak popsal Henriho otec, jeho syn mu řekl, že „Syřan mluvil velmi nesouvisle, říkal spoustu divných věcí v různých jazycích, vzýval svého otce, matku i všechny svaté“.

Profil podezřelého vyvolal novou kritiku ze strany krajně pravicových a konzervativních politiků, pokud jde o francouzskou migrační politiku. Úřady nicméně poznamenaly, že muž vstoupil na území Francie legálně, protože má ve Švédsku trvalý pobyt. Pachatel loni ve Francii požádal o azyl. Ten mu byl několik dní před útokem zamítnut s odůvodněním, že již získal azyl v roce 2013 ve Švédsku, uvedlo francouzské ministerstvo vnitra.