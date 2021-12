Ve Francii zdravotníci převezou na jednotku intenzivní péče jednoho nakaženého každých deset minut, uvedl dnes ráno francouzský ministr zdravotnictví Olivier Véran. Vyzval Francouze, aby se nechali očkovat a omezili sociální kontakty. Ve Francii se potvrdilo devět případů varianty omikron v pěti různých regionech, vždy u cestujících z Afriky. Hlavním nepřítelem ale nadále zůstává varianta delta, dodal Véran v rozhovoru se stanicí Franceinfo.

Zdravotníci ošetřují pacienta s koronavirem v nemocnici ve Štrasburku | Foto: ČTK

Pátá vlna pandemie covidu-19, která aktuálně ve Francii stále sílí, by měla svého vrcholu dosáhnout ke konci ledna, uvedl Véran. Rovněž v lednu je vláda připravena začít s očkováním všech dětí, pokud to doporučí francouzský zdravotní úřad HAS. Ve Francii se otevřelo 300 očkovacích center, která podle ministra nabídnou denně 600 až 700 tisíc termínů pro zájemce o vakcinaci, což by mělo pokrýt všechny požadavky.