Francouzský vedoucí biskup Eric de Moulins-Beaufort uvedl v pondělním prohlášení, že vrchní duchovní rada se sídlem v Lurdách uznala institucionální odpovědnost církve. Ta se má vydat na „cestu uznání a odškodnění,“ uvedl remešský arcibiskup, informuje France 24.

Conference of Bishops of France announces a redress fund for victims of clerical sexual abuse to be financed by sale of Church real estate and loans. Redress fund to be managed by organisation independent of the Church. #CIASE https://t.co/tHGjH9TbrG