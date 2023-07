Francií už týden zmítají nepokoje, které odstartovala smrt sedmnáctiletého chlapce alžírského původu, jehož zastřelil policista při silniční kontrole. Deníku popsali dění přímo v Paříži a také v dalším protesty zasaženém městě Amiens dva mladí lidé, kteří jsou přímo na místě. Oba mají strach.

Následky nepokojů ve městě Amiens | Foto: se svolením Gillese

Vlna násilí, která se v zemi galského kohouta vzedmula po úterním zastřelení mladého Alžířana, dál trápí některá francouzská města. Situace už se sice mírně uklidnila, co se bude dít dnes v noci ale zase nikdo s jistotou neví.

Ve chvíli, kdy zapadá slunce, policie nasazuje do ulic posily. Zaměřují se hlavně na velká nákupní centra, jako je například Champs-Élysées. Protestující totiž vykrádají obchody. „Jak je tady ve Francii při protestech běžné, lidé zapalují auta stojící na ulicích, rozbíjejí výlohy a rabují,“ popisuje francouzská studentka Estelle la Guyaderová, která aktuálně přebývá u bratra v Paříži.

Ohnisko na předměstí

Vzhledem k tomu že Nahel M., oběť policejní střelby, byl Alžířan, na začátku se protestující skládali hlavně z řad občanů s alžírským nebo severoafrickým původem. „Aktuálně se dá říct, že spojující charakteristikou protestujících je jejich bydliště, kterým jsou předměstské části měst,“ soudí la Guyaderová.

A řádění těchto lidí budí obavy v ostatních Francouzích nejen v Paříži. Někteří z nich proto raději nevychází ven a drží se doma. „Osobně nemám strach vyjít z domu, ale mám strach pustit ven členy rodiny,“ vysvětluje Deníku mladík Gilles, žijící ve městě Amiens, kde je situace v posledních dnech také vyhrocená. Z jeho pohledu natolik, že se dokonce bál uvést své celé jméno, když o ní bude mluvit.

Výtržníci podle Gillese nemají problém okrádat staré lidi, kteří se proti nim nemají jak bránit. Záleží však na místě bydliště. Protesty se v každém velkém městě liší okrsek od okrsku. Například v patnáctém okrsku v Paříži není po výtržnících ani vidu, ani slechu, o pět minut pěšky dál směrem k předměstí v noci hoří celé ulice.

Vypálené školy

Protesty ovlivňují životy všech. Například městská hromadná doprava kvůli nim ve všech velkých městech funguje jen do osmé hodiny večer. Na mnoha místech navíc dopravu omezili úplně. Z některých částí města se obyvatelé nedostanou do centra, jelikož výtržníci vypalují stanice metra či autobusů. „První čtyři dny nepokojů jsem se nemohl vůbec dostat do centra. Protestující se však nezastavili pouze u vypalování stanic hromadné dopravy, cílem se staly také školy a knihovny,“ stěžuje si Gilles.

Zdroj: Youtube

Následky protestů se tak s některými místy potáhnou i několik let. Francouzi totiž budou muset vybudovat novou infrastrukturu. Nejhorší je situace na některých předměstích, kde už dřív měli se vzděláváním potíže a teď navíc mají vypálenou školu.

Bezmocní policisté

Policisté navíc často nemají prostředky, jak s protestujícími bojovat. Chybí jim totiž vybavení i právní zázemí, které by umožňovalo využít alespoň to, co mají. Několikrát se také stalo, že policistu napadli a těžce zranili.

Strážci zákona s tím přitom nemohli nic dělat. „Výtržníci dokonce použili ruční granát a postřelili policistu. Vybavení ze strany státních zaměstnanců jim neumožňuje, aby se s takovými situacemi potýkali bez ohrožení života nebo vězení,“ upozorňuje Gilles.

Následky nepokojů se promítnou i do politiky. Francie za poslední desetiletí nezažila takovou vlnu násilí, jako za poslední týden. „Nejvíce trestných činů zde páchají obyvatele s africkým nebo severoafrickým původem, tudíž je zde velké riziko, že se část Francouzů rozhodne volit stranu Le Penové,“ bojí se Gilles. Politička se mezitím chopila šance a kritizuje prezidenta Macrona za nezvládnutí situace.

Michal Šarman