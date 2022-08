Červený kříž během oné noci zajistil dvacítku lůžek pro obyvatele obcí Belin-Béliet a Saint-Magne v srdci lesa Landes de Gascogne, které po červencovém obrovském požáru v Landiras, vzdáleném asi třicet kilometrů, opět zasáhly plameny. Někteří obyvatelé vesnic, kteří sem přišli, nespali. Nebe halil hrozivý mrak černošedého kouře. Nad Saint-Magne kroužil vrtulník civilní bezpečnosti Puma, který může na oheň svrhnout čtyři tisíce litrů vody.

Kolem poledne se místnost vyprázdnila. Podle Françoise Villarsové, prezidentky místní pobočky Červeného kříže, mnoho lidí odjelo k příbuzným do Bordeaux. Zůstal tu jeden sedmdesátník, který čekal na odpolední vyšetření u lékaře. „Nic se nedělo a o minutu později už nás evakuovali. Přišlo to asi v jednu hodinu ráno. Nikdo o tom předem nevěděl a někteří nejprve odmítali odejít,“ popisuje senior. „Byla to neskutečná podívaná, surrealistická. Věděl jsem, že všichni v okolních vesnicích to prožívají ve stejnou dobu,“ řekl s odkazem na asi 6 tisíc lidí evakuovaných z několika vesnic a osad.

Jeho mladá sousedka, která si nepřála uvést své jméno, situaci komentovala slovy: „Čekám, jestli naše domy ještě stojí. Včera večer jsem si vzala doklady, doklady dětí a psů, nějaké spodní prádlo… a to je všechno.“

Nezkrotný živel

Zhruba o deset kilometrů dál v Salles, které má 7 tisíc obyvatel, bydlí evakuovaní lidé v místní tělocvičně. O koordinaci jejich příchodů se starají představitelé města, kteří se tu střídají ve dvouhodinových intervalech, popisuje jeden z nich Patrick Antigny.

Ve skutečnosti jsou ale prostory v podstatě prázdné. „Z tisíců evakuovaných potřebuje skutečnou pomoc jen pár jednotlivců. O většinu lidí se postarali a ubytovali je jejich známí,“ tvrdí Daniel, dobrovolník z Červeného kříže.

V místech, kde obvykle zápasí milovníci bojových umění, teď stojí dlouhé bílé stoly. K obědu se podává paštika a salát tabbouleh, které dodala radnice. Lidé přicházejí a odcházejí.

„Celkově jde všechno docela dobře,“ říká 61letý Christian Fostitchenko, který žije v Saint-Magne. S partnerkou Monique se museli evakuovat už podruhé. „Poprvé to bylo v červenci, evakuovali jsme se na osm dní. Už to celé trvá měsíc,“ říká s povzdechem Fostitchenko s odkazem na první požár v okolí, který propukl v červenci. „Tentokrát jsme se opravdu báli. Oheň už byl necelých 100 metrů od našeho domu.“

Pár si sbalil své věci, ale muž se rozčiluje, že má sice léky, ale zapomněl si vzít přístroj, který v noci hlídá jeho spánkovou apnoe.

Monique Seguinová se zase obává o domácí zvířata. „Zůstali tam mé tři kočky, králík a slepice. Chtěla bych se vrátit domů,“ řekla.