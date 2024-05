Před několika dny svět šokovala scéna jako z akčního filmu. Čtyři ozbrojení muži nedaleko Paříže přepadli vůz vězeňské služby. Dozorci v něm převáželi muže, kterému se podle francouzských médií říká The Fly neboli Moucha. Při útoku se vězni podařilo utéct. Palbu nepřežili dva vězeňští dozorci a tři utrpěli vážná zranění. Nyní se dostávají na povrch podrobnosti o daném muži a také o tom, co se na místě přesně stalo.

Skupina čtyř ozbrojených mužů ve dvou vozidlech přepadla nedaleko Paříže vůz vězeňské služby a pomohla uprchnout vězni.

Třicetiletý drogový dealer s komickou přezdívkou. Na uprchlého vězně Mohameda Amru se nyní upírá veškerá pozornost francouzských policistů. Utéct se mu povedlo díky tomu, že jeho komplicové přepadli policejní dodávku. Hlídalo ho přitom pět dozorců, ale útočníci je přemohli.

Mnoho lidí se ptá, co byl vězeň zač, že vymyslel tak netradiční plán útěku. Jeden ze zdrojů od policie podle portálu Sky News uvedl, že Amra měl vazby na marseilleský gang „černochů“, jenž je spojený s drogovým průmyslem. 10. května byl odsouzen na 18 měsíců za vloupání, prokuratura v Marseille ho přitom obvinila také z únosu, při kterém došlo k vraždě. Hlavním motivem mělo být obchodování s drogami.

Zavřený už v patnácti

Během výkonu trestu byl držen v různých věznicích v Marseille, Paříži a posledně v Rouenu. Podle francouzské televize BFM TV byl v minulosti už třináctkrát odsouzen, a to hlavně za drobné přestupky, včetně řízení bez řidičského průkazu. První trest přišel v říjnu roku 2009, když mu bylo patnáct let.

Ve věznici byl pod přísným dohledem, podle francouzských médií se s ním však nepracovalo jako s radikalizovaným a nebezpečným vězněm. Novinkou, která před několika dny vyplavala na povrch, je, že se dva dny před přepadením Amra pokusil o útěk, přesněji se snažil rozřezat mříže své cely. Kvůli tomu ho personál věznice přesunul na samotku a zvýšili nad ním dohled. Proto s ním musela při převozu být eskorta třetího stupně, doprovázelo ho tedy pět dozorců.

V úterý ráno se s Amrou podle informací portálu BBC ještě setkal jeho právník Hugues Vigier, jenž zmínil, že byl „naprosto normální“. O plánovaném převozu podle něj věděl, takže je možné, že informace sdělil svým komplicům. Nikomu ze svých blízkých se však o svém plánu nesvěřil. „Je to sice můj syn, ale nemluví se mnou vůbec o ničem. Navštívila jsem ho v několika věznicích, ale nikdy nic neprozradil,“ sdělila jeho matka, kterou média nejmenovaly.

Čtyři komplicové

Kromě podrobností o muži vyplouvají informace i o tom, jak přesně útok na vězeňskou dodávku vypadal. V úterý Amru převážela dodávka zpět ze soudního jednání v Rouenu do věznice Val de Reuil ve městě Évreux v Normandii.

Na záběrech z kamerových systémů je vidět, jak těsně před jedenáctou hodinou místního času přímo u dálniční mýtné brány v Incarville v regionu Eure v severní Francii narazilo černé SUV do bílé vězeňské dodávky. „Vystoupili z ní muži se zbraněmi a přidali se k nim další z jiného auta značky Audi, kteří pravděpodobně také sledovali policejní dodávku,“ citoval portál BBC pařížskou státní zástupkyni Laure Beccuauovou.

Na kamerových záznamech je vidět, jak se kolem SUV pohybují dva muži v černých bundách s kapucí s puškami. Při přepadení útočníci zastřelili dva vězeňské dozorce a další tři vážně zranili. Potom společně s Amrou rychle opustili místo činu. Dvě vozidla, se kterými útočníci na místo přijeli, pak policisté našli opodál spálené.

Přátelé jen na chvíli

Jedním z nejslavnějších útěků z vězení je bezesporu ten z údajně nejstřeženější věznice v Evropě, která se nacházela v severoirském Maze. Na konci září 1983 se díky promyšlenému plánu podařilo z britského Alcatrazu uniknout 38 vězňům. Nejdříve se s dozorci spřátelili, pak je podvedli a řadu z nich při útěku zranili. Jeden dozorce pobodání nepřežil. Do 24 hodin po útěku policie zadržela 19 vězňů, těm šťastným se povedlo uprchnout do Irska a do USA. Dnes jsou strůjci útěku na svobodě.