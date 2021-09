Dopravníci, logistici, pyrotechnici, členové komanda. Od středy začíná nebývalý proces s dvacítkou džihádistů, kteří podle vyšetřování přispěli k sérii teroristických útoků. Ty se odehrály 13. listopadu 2015 v Paříži a v Saint-Denis. Čtrnáct z obžalovaných bude před soudem osobně, dalších šest bude souzeno na dálku: pět osob na útěku se považuje za mrtvé, jeden muž je zadržen v Turecku a odmítá své vydání, píše francouzský zpravodajský server Les Echos.

13. listopadu 2015

V pátek 13. listopadu 2015 napadla tři komanda po třech mužích zahrádky restaurací, okolí stadionu Stade de France a hudební klub Bataclan. Desátým členem tří komand útočících v hlavním městě byl řidič. Ten večer si rukou islámských teroristů vyžádal 130 obětí a 400 zraněných. V ten den také zcela poprvé Francie zažila výbuchy náloží sebevražedných atentátníků.

Řidič, který je současně jediným žijícím přímým účastníkem útoků, měl po atentátech podle serveru LCI.fr zahodit svou vestu s výbušninami do odpadkového koše bez toho, aby ji použil. Proč tak udělal není zcela jasné: experti tvrdí, že měla závadu. On si však stojí za tím, že se tak sám rozhodl. Z toho důvodu je řidič Salah Abdelslam jediným žijícím teroristou z 13. listopadu – všech devět ostatních se zabilo či bylo zabito přímo při útocích, nebo bylo následně zabito při zásahu elitní policejní jednotky RAID 17. listopadu v Saint-Denis.

Francouzská televize TF1 nazvala začínající soud, který má trvat devět měsíců, „procesem století“. Jde rovněž o jeden z největších soudních řízení v dějinách Francie nejen z důvodu množství obžalovaných, zejména však z důvodu počtu obětí a svědků z řad přeživších a blízkých osob obětí.

Obžalovaní stanou před soudem v místnosti o rozloze 750 m2, která byla jen pro tuto příležitost vybudována. Nachází se v Justičním paláci v Paříži. Jde tak o největší soudní síň ve Francii, do které se vejde 550 osob. Do sálu se však i tak všichni účastníci soudu nevejdou. Jde o 330 právníků, 1800 svědků a mnoho novinářů ze 140 mediálních domů ve Francii a zahraničí.

Ti ho však budou pomocí audiovizuálního přenosu sledovat z vedlejších místností. Jen tak bude moci na procesu participovat na 2000 lidí. Ti, kteří se soudu nebudou moci zúčastnit fyzicky ho budou sledovat s půlhodinovým zpožděním. Proces však nebude přenášen pro širokou veřejnost.

Dvacítka obžalovaných

Mezi svědky promluví mimo jiné i bývalý francouzský prezident François Hollande, který byl v době útoků prezidentem. Tenkrát sérii útoků označil za „válečný čin“.

Z důvodu emočně náročných slyšení a blížících se prezidentských voleb je hrozba teroristického útoku v následujících devíti měsících zvýšená, připomíná server 20 minutes. Bezpečnostní opatření tak budou zvýšená. Verdikt by měl padnout 25. května 2022. Není však jisté, zda se proces nebude prodlužovat.

Po boku jediného žijícího přímého aktéra útoků stane dalších deset obžalovaných. Každý z nich se bude nacházet v průhledném boxu a bude mít kolem sebe nejméně dvě eskorty. Další tři muži se budou nacházet na sedadlech před boxem. Dalších šest bude souzeno v nepřítomnosti. Všech dvacet je však obviněno z bližší či vzdálenější spolupráce na jednom z nejhorších teroristických atentátů, které se na evropském kontinentu odehrály. Britský server BBC dodává, že se jedná o nejohavnější čin, který se od konce války ve Francii udál.

První slova před soudem

Soudní proces začal ve středu 8. září. Jako první promluvil řidič Salah Abdelslam. „Není žádné jiné božstvo, než Alláh a jeho prorok Mohamed,“ pronesl podle serveru Le Point obžalovaný. Džihádista promluvil ve stoje v průhledném boxu, před řečí si sundal černou roušku. „Vzdal jsem se jakékoliv profese, abych se mohl stát bojovníkem Islámského státu,“ promluvil klidně. Následně odmítl sdělit jména svých rodičů s tím, že „s tímto příběhem nemají nic společného“.

Deník Le Monde v podcastu L‘Heure du Monde srovnává proces s teroristy ze 13. listopadu s procesem s džihádisty, kteří mají na svědomí útok na redakci Charlie Hebdo ze 7. ledna 2015. Soud s teroristy se konal před několika měsíci. Novináři deníku spatřují nejhlavnější rozdíly zejména v množství obětí a zraněných. Také je důležité množství svědků – tedy 1800 - které je také nebývalé.

Novinář Le Monde, který bude celý proces sledovat, upozoňuje na svého kolegu z jiného média, který údajně spočítal stránky složky celého vyšetřování. Má mít milion stran. Právě proto bude soud trvat tolik měsíců – milion stran se musí přetransformovat v ústní debatu. Proces bude podle něj velmi sledovaný nejen ve Francii, ale i po celém světě. Do soudní síně se akreditovalo 141 médií, z toho kolem 50 zahraničních.

Francouzský žurnalista rovněž připomíná, že právě zahájení nového procesu by mohlo přilákat džihádisty k dalšímu útoku. Jako příklad uvedl proces s aktéry atentátu na redakci Charlie Hebdo. Tenkrát noviny znovu publikovaly karikatury proroka Mohameda. To inspirovalo sympatizanty s džihádem k dalšímu útoku v místech bývalého sídla redakce.

Z Alsaska přes Sýrii do Bataclanu

Francouzská média ve světle blížícího se soudu připomínají příběhy jednotlivých aktérů útoku. Vystupuje tak zejména případ jednoho z teroristů, Foueda Mohameda-Aggada, který vyrostl ve východofrancouzském Alsasku v malém městě poblíž německých hranic. V době útoku mu 23 let. Do Sýrie odjel v prosinci 2013, do Francie se vrátil jen několik dní před útokem, aby odpálil sebevražednou nálož v prvním patře klubu Bataclan před zraky speciální intervenční jednotky (BRI), zatímco držel několik rukojmích. Příběh zradikalizovaného Francouze připomíná server France Bleu.

Mladý Francouz s alžírskými a marockými kořeny odjel s devíti dalšími mladíky ze Štrasburku do Sýrie. Radikalizující složky se totiž v Alsasku nacházejí zejména na periferiích tohoto města, či vedlejším pohraničním německém městě Kehl. Většina z této skupiny pocházela právě ze štrasburské čtvrti Meinau, ze které pochází mnoho osob, které se radikalizovaly. Server připomíná, že tito minoritní jedinci tak vrhají neblahé světlo na celou čtvrť a její četnou muslimskou komunitu. Se svými přáteli se podle France Bleu radikalizovali na internetu.

Desítka mladých, včetně Aggadova bratra Karima, tak odcestovala do Sýrie. Skupina, která se později identifikovala jako „bratři z Meinau“ se přidala k tzv. Islámskému států. Čtyři měsíce poté, v dubnu 2014, se sedm z deseti džihádistů vrátilo do Francie. Ti byli místními orgány brzy detekováni. Dva ze skupiny již byli zabiti, na místě z nich setrval další rok jen Aggad. Několikrát podle France Bleu svým blízkým popsal, že by se domů rád vrátil, aby zemřel jako mučedník.

V létě 2015 odjel do iráckého Mosulu. Před odjezdem do Belgie cestoval 19. září 2015 přes Řecko a Maďarsko s falešným syrským pasem. V Budapešti ho vyzvedl právě řidič Salah Abdelsalem, se kterým cestoval autem až do Belgie. S nimi v autě cestovali i Samy Amimour a Ismael Omar Mostefai, se kterými o několik dní později napadl Bataclan.

Svou skrýš v bruselské okrajově čtvrti opustil se svými komplici 12. listopadu a přesunul se do hotelu do Paříže. Následující den, 13. listopadu ve 21:47, pak zaparkovali své černé auto před vchodem do klubu Bataclan.

Aggad a Mostefai následně vešli do prvního patra a zabili několik lidí. Poté začali střílet z patra dolů. Kolem 22:20 vzali oba teroristé několik rukojmích. Ty drželi dvě hodiny, než na místo dorazily speciální jednotky a Aggad odpálil svou sebevražednou vestu s náloží. Džihádisti toho večera zavraždili v klubu Bataclan 90 lidí.

Tento, i další příběhy, budou podle francouzských médií v průběhu procesu rezonovat. I přes to, že jsou všichni teroristé nejen z Bataclanu mrtví.

Kdo stane v před soudem?

V ostře sledovaném procesu stane od 8. září postupně dvacítka mužů, respektive 14 fyzicky - 6 bude souzeno v nepřítomnosti. Kdo jsou tito lidé?



Muži v boxu

Salah Abdelslam

- Francouzský a marocký občan, narodil se v roce 1989 v Bruselu.

- Jediný žijící člen sebevražedných komand.

- Přítel z dětství koordinátora několika útoků po Evropě a hlavního operačního šéfa útoků 13. listopadu Abdelhamida Abaaouda.

- Jeho starší bratr Brahim odpálil sebevražednou nálož 13.listopadu v podniku Comptoir Voltaire v Paříži.

- Sám svou vestu zahodil a schoval se, než ho vyzvedli jeho komplici a odvezli zpět do Belgie.

- Po skončení tohoto soudu stane ještě před soudem v Bruselu za účast na atentátu z března 2016 na bruselském letišti a v metru, který si vyžádal 32 obětí.



Mohamed Abrini

- Má belgické a marocké občanství, narodil se v roce 1984.

- Je obžalován z doprovodu teroristů v Paříži, měl je rovněž financovat a dodávat jim zbraně.

- Po návratu do Belgie po útoku v Paříži se znovu připojil do belgické složky Islámského státu.

- Od dětství se kamarádil s bratry Abdelslamovými.

- Před útokem byl ve Francii týden předem.

- Bude rovněž souzen za útok v Belgii.



Mohammed Amri

- Občan Belgie a Maroka, narozen v roce 1988.

- Blízký bratrům Abdelslamovým. Salaha Abdleslama vyzvedl po útocích v Paříži. Věděl, že byl do útoků zapleten.

Yassine Atar

- Občan Belgie a Maroka, narodil se v roce 1986.

- Měl držet klíč úkrytu, kde se schovával Abdelslam po útocích. V tomto úkrytu se také vyráběly výbušniny do vest použitých v Paříži.



Sofien Ayari

- Tunisan narozený v roce 1993.

- Pomohl Abdelslamovi utéct z Francie do Belgie.

- Ze Sýrie se vrátil v doprovodu Osamy Krayema a Ahmada Alkhada.

- Jeho DNA bylo nalezeno v několika pařížských úkrytech. Vyšetřovatelé ho podezírají, že měl připravovat útok s Krayemem na amsterdamské letiště paralelně s přípravami těch pařížských.



Osama Krayem

- Občan Súdánu se narodil v roce 1992.

- Do Sýrie odjel v roce 2014, vrátil se spolu s migranty do Evropy.

- Také pomáhal s útěkem Abdelslama.



Mohamed Bakkali

- Občan Belgie a Maroka, narozen v roce 1987.

- Je pokládán za logistika komanda.

- Je obžalován z pronájmu aut před útokem.

- Je rovněž podezřelý, že byl řidičem teroristy Abdelhamida Abaauda, který v roce 2015 střílel v belgickém vlaku Thalys. Cestující ho tenkrát zpracovali, nikdo nezemřel.



Ali El Haddad Asufi

- Belgicko-marocký občan, narozen v roce 1984.

- Byl v pravidelném kontaktu s franko-belgickou džihádistickou buňkou.

- Je obviněn z dodávky zbraní.



Adel Haddadi a Muhammad Usman

- Haddadi je Alžířan narozen v roce 1987. Usman se narodil v roce 1993 v Pákistánu.

- Ze Sýrie se s migranty vydali do Evropy spolu s dvěma sebevražednými atentátníky ze Stade de France.

- Jsou podezřelí, že chtěli ve Francii zosnovat teroristický útok.

- Usman je bývalým pyrotechnikem pákistánských džihádistických skupin, které mají být blízké teroristické skupině al-Káida.



Farid Kharkhach

- Belgicko-marocký občan, narodil se v roce 1982.

- Je obžalovaný z dodávání falešných dokumentů buňce teroristy, který spáchal útoky v Bruselu.



Před boxem

Hamza Attou

- Občan Belgie a Maroka, narozen v roce 1994.

- Doprovodil Amriho na cestě do Paříže za Abdelslamem po útocích.

- Spolufinancoval a zorganizoval setkání Abdelslama s Ali Oulkadim, s cílem ho dovézt do úkrytu v belgickém Schaerbeeku.



Abdellah Chouaa

- Belgicko-marocký občan, narozen v roce 1981.

- Je obžalován z logistické podpory buňky před útokem.

- Je synem bruselského Immáma ze čtvrti Molenbeek.

- Je podezřelý z aktivit ve spojitosti s teroristickou asociací.



Ali Oulkadi

- Francouz narozen v roce 1984.

- Blízký Brahima Abdelslama.

- Podezřelý, že pomáhal Salahovi Abdelsamovi se schovat v Bruselu po útoku.

- Stále popírá, že by o teroristických aktivitách buňky věděl.



Souzeni v nepřítomnosti

Oussama Atar, zabit při útoku v irácko-syrské oblasti.



X, který si říkal Ahmad Alkhald (mohl to být Omar Darif), jeho DNA byla nalezena na místě výbuchu sebevražedné nálože v Paříži.



Fabien a Jean-Michel Clainovi, figury francouzského džihádu. Měli být zabiti při náletu v Sýrii. Fabien měl nahrát audionahrávku, ve které se přihlásil k útokům z 13. listopadu. Jeho bratr na ní zpíval náboženské písně.



Ahmed Dahmani měl být logistikem buňky. V současnosti je ve vězení v Turecku.



Obeida Aref Dibo byl členem IS, která se zabývala externími aktivitami. Byl zabit při bombardování v roce 2016.