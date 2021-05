Zprávy o zdravotním stavu policistky se rozcházejí, agentura AFP s odvoláním na zdroj z komisařství píše, že život ženy je v ohrožení. Naopak obvykle dobře informovaný web BFM TV uvádí, že její stav je stabilizovaný.

Útočníkovi se podařilo policistce vzít služební zbraň; z místa činu si ji odnesl, aniž by ji ihned použil, uvádí web Ouest France. Muž k útěku nejprve použil auto, to však později policisté nedaleko našli havarované. Policie předpokládá, že muž pokračoval pěšky. Do pátrání po podezřelém se zapojilo přes 200 policistů, včetně příslušníků specializované jednotky z Nantes, a také vrtulník. Při zadržení se muž bránil střelbou z odcizené zbraně, dva strážníky lehce zranil.

Francouzský ministr vnitra Gérald Darmanin již na twitteru oznámil, že dnes odpoledne přijede na místo neštěstí, aby vyjádřil "naprostou podporu všem městským policistům".

Ministr spravedlnosti Eric Dupond-Moretti vyzval všechny soudce, aby při rozhodování o útočnících na policisty byli přísní. V poslední době došlo ve Francii k několika závažným napadením policistů. Po útoku na komisařství v Rambouillet poblíž Paříže zemřela policejní úřednice rukou islámského radikála. Rozruch vyvolala také smrt policisty v Avignonu, který zasahoval proti dealerům drog.