Deníky a zpravodajskými médii se v posledních dnech prohnala zpráva o tom, jak suverénně a výrazně vyhrálo první kolo francouzských parlamentních voleb nacionalisticky pravicové Národní sdružení, často označované za extremistické hnutí. Co výhra v prvním kole znamená? Co by se stalo, kdyby sdružení Jordana Bardelly opravdu vyhrálo i druhé kolo voleb? A jak vlastně fungují parlamentní volby ve Francii? To jsou základní otázky, na které odpoví tento jednoduchý průvodce francouzskými volbami od redakce Deníku.cz.

Jak fungují parlamentní volby (volby do Národního shromáždění) ve Francii?

Zjednodušeně řečeno fungují podobně jako senátní volby v České republice, avšak s určitými menšími rozdíly. Francouzi nazývají volby jednoduše „Legislatives“. V Národním shromáždění zasedá celkem 577 poslanců, kteří jsou voleni přímo ve svých obvodech v dvoukolovém systému. Každý region má tedy svého poslance, včetně zámořských francouzských domén (například Polynésie nebo Francouzská Guayana). Celkem 13 poslanců volí i Francouzi žijící v zahraničí, například první zahraniční okrsek tvoří USA a Kanada a sedmý okrsek Balkán a střední Evropa, do níž spadá i Česká republika. Stejně jako v českých senátních volbách vyhrává v prvním kole ten, kdo získá nadpoloviční většinu hlasů (ve Francii ale podmíněnou pětadvacetiprocentní účastí voličů). Na rozdíl od ČR však do druhého kola postupují všichni, kdo získali více než dvanáct procent hlasů. Vznikají tak často obvody či okrsky, kde z prvního kola postoupila trojice kandidátů, a někdy dokonce i čtveřice. Ve druhém kole pak jednoduše vítězí kandidát s největším počtem hlasů.

Jak funguje spolupráce parlamentu s prezidentem?

Francie má duální prezidentsko-parlamentní systém, kde část výkonných pravomocí náleží prezidentovi a část vládě, kterou navrhuje parlament. Tento systém vznikl v takzvané Páté republice na návrh tehdejšího prezidenta Charlese de Gaulla, aby stabilizoval situaci ve Francii a koloniích po druhé světové válce. Jeho výrazná slabina se projeví ve chvíli, kdy jsou parlament a vláda z jiné strany než prezident, V takové situaci, které se říká kohabitace, totiž není příliš možné provádět důležité reformy a politika je potom hodně o kompromisech. Pokud je naopak prezident ze stejné strany jako většina v Národním shromáždění, jeho pozice výrazně sílí. A právě v takové době vznikají významné reformy a zákony.

Proč se vůbec ve Francii konají předčasné volby?

Za klíčový moment lze označit neúspěch vládnoucí středové formace Ensemble (Spolu) prezidenta Emmanuela Macrona v eurovolbách, v nichž skončila na třetím místě. To by přitom samo o sobě asi vyhlášení voleb neznamenalo, ale protože prezidentova formace už neměla ani potřebnou většinu v parlamentu, potřeboval Macron (respektive jeho premiér Gabriel Attal) pro přijetí zákonů získávat hlasy od různých stran. A to mu ve chvíli, kdy skončili až třetí za silně pravicovým Národním sdružením a levicovou frontou, značně zkomplikovalo situaci. Proto prezident volby vyhlásil.

Co znamená úspěch Národního sdružení v prvním kole?

Krajně pravicové hnutí sice získalo přes třicet procent hlasů, ale to zdaleka neznamená, že získají stejné množství mandátů. Analogický příklad lze nalézt jednoduše v České republice. První kolo voleb do Senátu před dvěma lety jednoznačně vyhráli kandidáti Babišova hnutí ANO, ale ve druhém kole se proti nim velká část voličů ostatních demokratických stran spojila a jejich kandidáty takzvaně vyautovala. A to se může Bardellovi, Marine Le Penové a jejich kandidátům stát částečně i ve Francii. Středová a levicová formace (pod vedením extrémně levicového Jean-Luca Mélenchona, který například podporuje vystoupení z Francie z NATO a mluvil i o vystoupení z EU) už ohlásila, že tam, kde by byl jejich kandidát ve druhém kole až třetí, raději odstoupí, aby nevyhrála pravice. A podpoří Macronovy kandidáty. Prezident na oplátku vyjádřil podporu levici. Právě tyto tři formace hrají o moc ve druhém kole voleb: pravicové Národní sdružení, levicový blok kolem Nepoddajné Francie a Socialistické strany a středové hnutí Ensemble prezidenta Macrona.

Kdy se druhé kolo koná?

V sobotu a neděli 6. a 7. července.

Kdy se očekávají výsledky?

Po uzavření volebních místností po nedělní osmé večerní. Francie je známá rychlým a efektivním sčítáním výsledků voleb, takže je možné, že budou známé do půlnoci.

Kde sledovat podrobné výsledky druhého kola francouzských voleb?

Nejlepší výsledkový servis mají dvě z tradičních francouzských médií, levicový lemonde.fr a pravicové lefigaro.fr. Pokud chcete podrobně sledovat například okrsek po okrsku, jsou tato dvě média nejzajímavější. Pokud upřednostňujete angličtinu před francouzštinou, doporučujeme server politico.eu. Stačí-li vám základní informace, je možné sledovat české servery v čele s Deník.cz.

Co nás ve druhém kole čeká?

78 poslanců již bylo zvoleno (39 Národní sdružení, 31 levice, 4 centristé), nyní to vypadá na 190 duelů, 306 soubojů trojic a v pěti obvodech proti sobě půjdou dokonce čtyři kandidáti. Očekává se, že volby vyhraje pravicové Národní sdružení a podle průzkumů získá mezi 240-310 mandáty, druhá Mélenchonova fronta mezi 150-200 mandáty a třetí Macronovo Ensemble od 70 do 120 křesel.

Co by se stalo, kdyby vládu sestavilo Národní sdružení Bardelly a Le Penové?

Především by to destabilizovalo pozici prezidenta Macrona. Prezidentské volby ve Francii se mají konat až za tři roky (Macron má pětiletý mandát od roku 2002). Hnutí Le Penové a Bardelly, které se v posledních letech výrazně posunulo ke středu, má jako jeden z hlavních bodů programu jasnou proti-imigrantskou politiku. Jordan Bardella opakuje stejné základní sliby od voleb do Evropského parlamentu. Kromě potlačení imigrace jde o snížení daní a kriminality. Hnutí má v programu diskutabilní body jako zrušení automatického dávání občanského průkazu v osmnácti letech dětem narozeným ve Francii imigrantům, zpřísnění kontrol na hranicích nebo automatickou lékařskou péči.

Strana se distancovala od někdejších členů (mnohé vyloučila), kteří vyjadřovali antisemitské a rasistické názory. Levicová média v čele s Le Monde se bojí i ekonomické nestability, což se zatím nepotvrzuje. Naopak, na třiatřicetiprocentní výsledek a vítězství hnutí zareagovaly trhy největším růstem francouzských akcií za posledních pět let. Bardella prohlásil, že se premiérem nechce stát, pokud jeho strana nezíská absolutní většinu, tedy 289 křesel.